Этические аспекты вакцины против COVID-19: документ епископов

Вакцины спасают многие жизни, но они должны производиться и использоваться при соблюдении здравых нравственных и научных принципов, утверждающих достоинство человеческой личности: такова суть нового документа Епископской конференции Филиппин «Нравственное руководство по тестированию, приобретению и распространению вакцины против COVID-19 на Филиппинах».

В документе за подписью председателей епископских комиссий по семинариям и по биоэтике, одобренном президентом филиппинского епископата, звучит увещание властям проводить тестирование вакцин при соблюдении этических стандартов и гласности. Волонтеры должны давать информированное согласие, осознавая все риски, а денежное вознаграждение добровольцев не должно быть чрезмерным, чтобы беднейшие чувствовали себя свободными отказаться от тестирования. Результаты испытаний должны быть обнародованы независимо от их успеха.

Прелаты отмечают, что вначале поставки вакцин будут ограниченными и охватят всего 3 процента населения, так что придется выбирать, кого прививать в первую очередь. Это должны быть люди, больше всего рискующие заразиться и заболеть в тяжелой форме, то есть врачи и медперсонал, пожилые и больные, работники основных социальных структур – пожарные, полицейские, водители общественного транспорта. Затем следует вакцинировать жителей самых густонаселенных районов городов.

Обосновывая свои рекомендации, филиппинские епископы цитируют Папу Франциска: «Печально, если в предоставлении вакцины приоритет будет отдаваться самым богатым или вакцина станет собственностью той или иной нации, а не всех народов. Она должна быть универсальной, быть для всех».



Источник: Vatican News