«Если молишь чуда…» Праздник святого Антония Падуанского в Новосибирске (ФОТО)

13 июня Церковь вспоминала св. Антония Падуанского — учителя и проповедника, одного из самых известных и почитаемых святых Католической Церкви, младшего современника святого Франциска Ассизского. А в новосибирском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, окормляемом Орденом братьев меньших, день литургической памяти этого яркого члена Францисканской семьи всегда является особым праздником.

Праздничную Литургию в этот день служил настоятель Крестовоздвиженской обители отец Коррадо Трабукки, OFM. Свою проповедь на Мессе он начал со слов: «Эту проповедь, я подготовил для детей, поэтому Вы дорогие взрослые побудьте тоже немного детьми».

Далее отец Коррадо рассказал о некоторых чудесах, которые совершил Антоний. Особенным образом проповедник напомнил о недавнем торжестве Тела и Крови Христа, рассказав историю о том, как однажды мул некоего человека, не верившего в то, что Сам Христос присутствует в Святых Дарах, поклонился Святым Дарам. Причем этот мул не был кормлен долгое время и ему как раз предложили сочное сено, однако животное выбрало поклонение Святым Дарам, не прикоснувшись к любимой и привычной еде.

Святого Антония Падуанского любят и почитают во многих странах мира, в чудеса по ходатайству св. Антония многие искренне верят, и они, эти чудеса, действительно происходят в обычной жизни многих верующих людей. Когда Антоний умер, в Падуе как раз в это время года цвели лилии. И предание говорит, что множество детей с лилиями в руках в тот день шли по городу, восклицая: » Умер Святой!». Наверное, поэтому с тех пор существует традиция в этот день благословлять детей и лилии.

В нашем францисканском Приходе мы тоже очень любим и почитаем Святого и каждый год после Мессы с образом Антония Падуанского идем маленькой процессией вокруг храма, распевая гимн «Если молишь чуда, горестью объятый, то Святой Антоний за тебя ходатай….»

А после процессии всех участников богослужения ждал ещё вкусный сюрприз — мороженое!



Оксана Кондратьева