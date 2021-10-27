Ереван просит Папу Франциска помочь освобождению армянских пленных

Армения рассчитывает на содействие Святейшего Престола в вопросе возвращения из Азербайджана армянских военнопленных.

«Азербайджан до сих пор продолжает нарушать международное гуманитарное право и положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, все еще удерживая армянских военнопленных и гражданских лиц. Мы просим, чтобы Папа Римский в своих молитвах и публичных посланиях всегда помнил об армянских пленных и подчеркивал необходимость их скорейшего возвращения», — сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в среду в Ереване на совместном брифинге с заместителем госсекретаря Ватикана по общим вопросам монс. Эдгаром Пеньей Паррой.

Он отметил, что культурно-историческое и религиозное наследие Нагорного Карабаха на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после войны осени 2020 года, находится под угрозой уничтожения.

«Мы придаем важность заинтересованности в вопросе защиты и предотвращения от уничтожения культурно-исторического наследия как со стороны ЮНЕСКО, так и Святейшего Престола», — сказал Мирзоян.

Со своей стороны куриальный прелат подтвердил содействие Св. Престола правительству Армении в его повестке по установлению мира в регионе и защите прав человека.

Архиепископ Парра прибыл в Армению с двухдневным визитом в рамках открытия в Ереване апостольской нунциатуры Ватикана, сообщает Интерфакс.



(Фото — aysor.am)