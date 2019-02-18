Епископы УГКЦ призвали украинцев ответственно голосовать, а политиков – придерживаться христианских ценностей

Синод епископов Киево-Галицкого Верховного архиепископства Украинской Греко-Католической Церкви опубликовал памятки для избирателей и кандидатов, которые зачитают во всех храмах УГКЦ за неделю до президентских выборов 24 марта. Документ обнародовал 14 февраля Департамент информации УГКЦ.

На сайте церкви опубликованы две памятки для избирателей-прихожан и политиков: «Памятка избирателя-христианина про осознание ответственности за собственный голос» и «Памятка политика-христианина относительно обязательства придерживаться христианских ценностей в своей политической деятельности». Каждая памятка состоит из 10 пунктов.

Епископы подчеркивают, что каждый гражданин должен осознавать свой долг по поводу участия в общественно-политической жизни Отчизны и воспринимать его как неотъемлемую часть собственного христианского призвания.

«Пассивность или бездействие – это проявление равнодушия, эгоизма, лени, а следовательно, грех. Участие в политической жизни государства является в то же время соблюдением евангельской заповеди любви к ближнему. Осознанное уклонение от такого участия, в частности от участия в выборах, является проявлением равнодушия не только к кандидатам в представители власти, но и ко всему обществу», – предостерегают епископы.

Они также отмечают, что выборы – это гражданская и нравственная обязанность. Именно поэтому выбор должен быть тщательно обдуманным и взвешенным, а также должен осуществляться сквозь призму христианских ценностей. Не следует забывать, что каждый гражданин должен уважать мнение и решение другого и не оставаться в стороне, «став свидетелем подкупа, манипуляций, противоправных схем, противоречащих проведению честных и справедливых выборов».

Политик-христианин, убеждены иерархи, обязан придерживаться христианских ценностей в своей политической деятельности: уважать достоинство человеческой личности, святость и незыблемость человеческой жизни от ее зачатия и до естественной смерти и традиционные христианские семейные ценности; участвовать в создании справедливых законов, бескомпромиссно осуждать коррупцию, уважать свободу совести и религии, нести ответственность перед людьми, а также использовать различные СМИ и информационные каналы для того, чтобы свидетельствовать правду.

Авторы добавляют, что для достижения поставленных целей политики должны обязаться «не злоупотреблять властью, руководствуясь корыстными мотивами и пытаясь удовлетворить чьи-то частные или корпоративные интересы за счет общего блага». А также «всеми силами способствовать защите, распространению и утверждению в обществе христианских ценностей и морально-этических принципов, прежде всего, в образовании, охране здоровье, экономике, политике, СМИ и международных отношениях и в целом во всех общественных институтах, создавая Украину христианским государством».