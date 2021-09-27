Епископы Того против принудительной вакцинации

Епископская конференция Того провела чрезвычайную ассамблею, по завершении которой обнародовала специальное послание, сосредоточенное на двух вопросах: закрытии храмов и вакцинации против COVID-19, сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Что касается закрытия храмов, — меры, предпринятой властями страны, — то епископы подчеркивают: «Систематическое закрытие богослужебных зданий как средство борьбы с передачей вируса – это чисто биомедицинский подходу к пандемии, который пренебрегает психологическим, антропологическим, социальным и духовным аспектами». Епископы не видят логики в том, что правительство закрывает именно католические церкви, где строжайшим образом соблюдаются санитарные меры, и считают это нарушением религиозной свободы.

Что касается кампании вакцинации, то епископы Того отмечают: «Нельзя отвергать все то, что говорится о безопасности, эффективности, рисках, побочных эффектам и проблеме хранения этих вакцин, большинство из которых находятся на экспериментальной стадии». Поэтому «вопросы, недоверие, страх и сопротивление» граждан вполне понятны, пишут епископы и задаются вопросом, насколько уместно использовать «давление и санкции для принуждения населения к вакцинации». Прелаты призывают власти к такой стратегии, которая бы побуждала людей «принять личное, свободное и ответственное решение».

В особенности епископы критикуют введение обязательного «зеленого пропуска» (Green Pass) для посещения государственных учреждений, — это, по их мнению, является «тяжким нарушением основных прав граждан»: «Стратегия борьбы с санитарным кризисом должна быть уважительна к достоинству человека, к основным свободам и правам». Эта борьба должна быть сосредоточена на профилактике, на укреплении иммунитета, лечении больных, добровольной и информированной вакцинации и научных исследованиях. Однако, подчеркивают поместные епископы, в стране наблюдается «отсутствие или нехватка надлежащих санитарных структур, необходимого оборудования, персонала и качественной терапии»: именно это должно стать приоритетом в борьбе с пандемией.