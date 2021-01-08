Епископы США высказались по поводу штурма Капитолия

Епископы США осудили нападение на Конгресс, которое произошло 6 января в ходе манифестации сторонников уходящего президента Дональда Трампа. В результате беспорядков погибли 4 человек, арестованы по меньшей мере 52 человека и ранены 14 полицейских.

«Я присоединяюсь к людям доброй воли, осуждающим сегодняшнее насилие в Капитолии США, — заявил президент Епископской конференции США архиепископ Лос-Анжелеса Хосе Гомес. – Молюсь за сотрудников Конгресса и Капитолия, за полицию и за всех, кто старается восстановить порядок и общественную безопасность. Мирный переход власти – одна из отличительных черт этой великой нации, — добавил архиепископ, призвав е единству во имя любви к стране. — В этот тревожный момент мы должны обновить наше обязательство во имя ценностей и принципов демократии и объединиться, как единая нация под Богом».

Со своей стороны, архиепископ Вашингтона кардинал Уилтон Грегори отметил упадок общественных дебатов в США, подчеркнув ответственность тех, кто подстрекает к политическому насилию, и призывая граждан, в особенности верующих, вернуться к принципу уважения инакомыслия: «Как верующие, которые стараются нести нашего Господа в этот мир через свой образ жизни, мы должны признать человеческое достоинство тех, с кем мы не согласны, и постараться сотрудничать с ними ради обеспечения блага для всех».

Кардинал Блейз Джозеф Супич, возглавляющий архиепархию Чикаго, призвал молиться о мире в этот критический момент, испрашивая у Господа восстановления правового государства, а также молиться о жертвах. Произошедшее в Вашингтоне кардинал Супич назвал «национальным позором».

Источник: Vatican News