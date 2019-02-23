Епископы Казахстана совершат визит ad limina

С 25 февраля по 5 марта будет проходить визит ad limina apostolorum епископов и ординариев Казахстана и Средней Азии, сообщил пресс-секретарь Конференции католических епископов Казахстана священник Петр Пытлованы.

Для председателя казахстанского епископата монс. Хосе Луиса Мумбиелы Сьерры, а также для епископа Аделио делл’Оро и апостольского администратора Дариуша Бураса это будет первое паломничество к «порогам апостолов». По словам епископа Хосе Луиса Мумбиелы Сьерры, «данный визит – это выражение единства с Папой, знак того, что мы одна Церковь и идем одним путем в единстве со всеми епископами мира и с апостолом Петром».

Помимо могил апостолов и встречи с Папой Франциском, визит ad limina предполагает посещение различных ведомств Римской Курии в зависимости от интересов каждой отдельной епархии. «Я надеюсь, — говорит председатель Конференции католических епископов Казахстана, — что Дух Святой подскажет то, ради чего ведет нас в это паломничество, ведь в первую очередь это паломничество, а не административный визит. Все формальные вопросы сейчас можно выяснить, связавшись удаленно посредством электронной почты и других технических средств. А данный визит – это именно духовный визит, имеющий своей целью выразить единство с Папой, с Церковью, с ее историей, это возвращение к нашим корням. Не исключено, что волей Духа Святого результатом этого паломничества может стать какое-то структурное развитие Церкви Казахстана, получение нового импульса, новых предложений. Но в первую очередь мы отправляемся в Рим, чтобы порадовать сердце нашего общего пастыря Папы Франциска и получить его благословение для всего народа нашей страны».

Епископ Мумбиела Сьерра обратился к мирянам с просьбой об усердной молитве, дабы этот визит принес пользу для всех, начиная от епископов, «для которых это станет временем обращения, чтобы служить как Петр и Павел». Предыдущий визит ad limina епископов Казахстана проходил почти 10 лет назад.

Источник: Vatican News