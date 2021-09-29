Епископы Калабрии мобилизуются против мафии

Епископская конференция Калабрии (Италия) издала пастырское руководство «Ндрангета и вера». Документ приурочен к 28-й годовщине убийства мафией священника Пино Пульизи.

Епископы подчеркивают, что «мафия основана на умышленном, насильственном, продуманном и презрительном нарушении по меньшей мере трех основоположных Божьих заповедей: пятой («не убивай», что включает любое физическое, психическое и духовное насилие); седьмой (не укради», что относится ко всем мафиозным формам грабительства и незаконного изъятия частных или общественных благ); десятой («не пожелай ничего чужого», что требует искоренения из собственного сердца любого желания обладать чем-либо, кроме Бога).

Действия мафиозного характера и потворство им противоречат любви к Богу и к ближнему, пишут епископы. Мафия абсолютно несовместима с Евангелием, и внешние акты благочестия, свойственные мафиозным кругам, в том числе щедрые пожертвования, «не отпускают мафии никаких грехов». Авторы пастырского руководства цитируют святого Франциска из Паолы, который отказался принимать в дар от неаполитанского короля деньги на строительство монастыря, поскольку «с них стекает невинная кровь».

Суть документа – в призыве «никогда не уступать» мафиозному менталитету. Епископы бесстрашно констатируют, что «мафия в Калабрии есть, вопреки всем возражениям и укрывательству»: «У них есть лица, имена, фамилии, штаб-квартиры, сотрудники, преступные сговоры, и таким образом они продолжают плести удушливые сети». Речь идет о «греховных структурах», которые – отмечают иерархи – «нередко находят благодатную почву даже в определенных религиозных контекстах».

Главная опасность исходит не столько от отдельной мафиозной группировки, сколько от «мафиозности», то есть «мафиозной культуры», мешающей христианской общине развиваться.

Далее епископы Калабрии призывают к справедливости и к милосердию: «Настоящей справедливости не может быть без прощения», и одолеть ндрангету можно только обратив ее адептов. Евангелие «никогда и никого не лишает шанса на реабилитацию посредством осознания и продвижения Таинства Покаяния и Примирения». Капелланы тюрем увещаются наставлять бывших мафиози на путь примирения также с жертвами.

Епископы призывают католиков предотвращать любое мафиозное поведение в приходах и рекомендует использовать блага, конфискованные властями у мафии, для создания производственных кооперативов, которые бы поддержали нуждающиеся семьи.

Епископы упоминают и о традиционных шествиях со статуями Богородицы или с иконами, предписывая ряд правил: запрещается ставить эти священные образы на столики перед частными домами или магазинами, а также производить «поклон» статуей перед домами боссов мафии. Что касается отпевания, то Церковь не может никому в нем отказать, однако предписываются скромные похороны «без цветов, песнопений, музыки и воспоминаний, и участвовать в них могут только члены семьи, а при необходимости служба должна проходить при закрытых дверях».

Прелаты пишут об ответственности масс-медиа, призывая их не распространять непроверенную и клеветническую информацию и не выносить приговоры раньше суда.

В числе конкретных начинаний против мафии епископы предлагают открыть при каждой курии волонтерский пункт, где могли бы найти правовую защиту те, кто пострадал от нарушения своих прав, от вымогательства и незаконных действий.



Источник: Vatican News