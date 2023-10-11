Епископы Евросоюза призвали к миру на Святой Земле

Президент Комиссии епископатов Евросоюза (СОМЕСЕ) монсеньор Мариано Крочата выступил с заявлением о текущей ситуации на Святой Земле, передает Vatican News.

В послании, озаглавленном «Просите мира Иерусалиму» (Пс 121), иерарх говорит о своей глубокой скорби и беспокойстве в связи с массированными атаками из Сектора Газа на мирных жителей Израиля и эскалацией насилия, из-за чего погибли и получили ранения сотни людей. От имени европейских епископов монсеньор Крочата выражает молитвенную близость и солидарность со всеми жертвами и их семьями.

«Разделяя скорбь Папы Франциска по поводу этой тяжелой ситуации, я призываю все вовлечённые стороны прекратить нападения, освободить похищенных заложников и остановить спираль насилия, поскольку терроризм и война не приводят ни к каким решениям, а лишь к смерти и страданиям множества невинных людей».

Епископ обращается с призывом к международному сообществу, включая Европейский Союз, приложить все усилия для деэскалации ситуации и обеспечения основных прав всех жителей региона, с уважением к историческому и правовому статусу-кво всех священных мест.

Президент СОМЕСЕ надеется, что «продолжающееся кровопролитие напомнит членам международного сообщества, включая Евросоюз, о необходимости более активного содействия прочному и устойчивому миру в ближневосточном регионе, – миру, основанному на международном праве, справедливости и равных правах для всех».

В конце заявления монсеньор Крочата обращается к материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, Царицы мира, призывая всех к молитве о мире в Израиле и Палестине.