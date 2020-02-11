Епископы Азии вверили больных коронавирусом опеке Лурдской Богоматери

>По случаю праздника Лурдской Богоматери Федерация азиатских епископских конференций (в состав которой входит епископат Казахстана, а в качестве ассоциированных членов – ординарии Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Узбекистана) выступила с посланием, в котором вверяет заступничеству Пресвятой Богородицы всех больных коронавирусом, «поразившим весь мир, а особенно Азиатский континент». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В тексте, подписанном президентом Федерации, архиепископом Янгона (Мьянма) кардиналом Чарльзом Маунгом Бо, отмечается, что коронавирусная пневмония распространилась примерно в 30 странах мира, большинство людей погибло от неё в Китае, но отдельные случаи заболевания были обнаружены практически во всех азиатских странах. «В этот критический момент мы хотим быть рядом и молиться о погибших, а также о наших братьях и сёстрах, которые заразились этим вирусом, распространившимся в Китае и во всём мире. Да примет Господь почивших в свой покой, да утешит Он семьи и да поддержит усилия китайской общины, которая уже мобилизовалась на борьбу с эпидемией. Мы обращаемся с просьбой ко всем епископам Азии, дабы они вверили жертв коронавируса заступничеству Богоматери здоровья, Пресвятой Деве Лурдской, память которой мы празднуем 11 февраля», – говорится в тексте, и далее: «Мы возносим молитвы, дабы наша Пресвятая Матерь пришла на помощь и предотвратила глобальную эпидемию. Мы горячо взываем к Её материнской защите, чтобы прекратилось стремительное распространение этого смертоносного вируса и люди обрели надежду и мужество; мы вверяем Её чудодейственным дланям исцеление больных».

Текст послания Федерации азиатских епископских конференций завершается словами: «В эти трагические моменты да будет наша Матерь Мария, стоявшая под Крестом Своего умирающего Сына Иисуса, столпом силы и маяком надежды для медицинских работников, которые рискуют жизнью ради спасения жизни заражённых».