Епископат США поможет Церкви в Центральной и Восточной Европе

3 миллиона 560 тысяч долларов: такую сумму Епископская конференция США (USCCB) выделит в этом году на поддержку более чем 200 проектов Католической Церкви в 23 странах Центральной и Восточной Европы. Средства стали результатом ежегодного сбора пожертвований, организованного специальным подкомитетом американского епископата.

Комментируя инициативу, президент подкомитета монсеньор Джеффри М. Монфортон, епископ Стьюбенвилля, отметил:

«Католики, которые внесли свою лепту в этот сбор, помогают новому поколению духовно расти в сложных условиях; они с любовью поддерживают своих братьев и сестер, которые так много пострадали за веру. Благодаря этим пожертвованиям, – подчеркнул прелат, – обновятся церковные приходы, будут проводиться фундаментальные начинания в сфере социального пастырства, а также укрепляться связи между католиками из разных концов планеты».

Щедрый вклад американских католиков поможет реализовать многие пастырские проекты в Центральной и Восточной Европе и не только, среди которых создание центра евангелизации при кафедральном соборе и пастырском центре в Бишкеке, столице Киргизии; помощь церковным приходам в Чехии; ряд проектов в защиту жизни, продвигаемых в пяти странах – Албании, Грузии, Румынии, Словакии и Словении: в них войдут учебные курсы по вовлечению верующих в защиту жизни и семьи, многосторонняя помощь будущим матерям и их дальнейшая поддержка, учебные курсы по естественному планированию семьи и половому воспитанию молодёжи.

«Католики Центральной и Восточной Европы сохранили веру в самые тёмные времена, подвергая себя огромному риску; теперь же они стремятся передать свою веру детям, – отметил монсеньор Монфортон. – Пожертвования американских католиков для их сестёр и братьев в Центральной и Восточной Европе спасут жизни, помогут людям познакомиться с Иисусом и позволят Церкви, восставшей из катакомб, свидетельствовать о силе воскресения», – подчеркнул президент подкомитета Епископской конференции США.

Источник: Vatican News