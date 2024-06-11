Епископат ЕС подводит итоги выборов в Европарламент

Вице-президент Комиссии епископских конференций Евросоюза (СОМЕСЕ) архиепископ Антуан Эруар прокомментировал итоги выборов в Европарламент, назвав их проявлением «недовольства и противостояния действующим правительствам во многих странах». Передает русская служба Vatican News.

Избиратели в 27 странах Европейского союза выразили опасения и критику в отношении Европы, которая представляется «чрезмерно технократической, слишком далекой и слишком педантичной в некоторых вопросах», отмечает Эруар.

Уходящий Европарламент, по мнению европейского епископата, провел «мощную дехристианизацию» континента, и в этом контексте Церковь напоминает, что «индивидуальные свободы не безграничны», что существуют взаимные обязанности, а также долг в отношении солидарного общества и солидарной Европы, в которой есть реальное место для самых малых, для самых слабых, для людей с трудностями любого свойства».

Монсеньор Эруар считает, что действия европейских властей были попыткой «определить то, что некоторые называют новыми правами, но на самом деле речь идет об умножении индивидуальных прав без учета элементов солидарности, необходимых внутри общества».

СОМЕСЕ не поддерживает ни одну из партий, однако напоминает, что ценности, связанные с защитой жизни, с правами трудящихся, с международной помощью и развитием бедных стран, остаются теми европейскими ценностями, которые Церковь поощряет, и они напрямую связаны с демократией и с правовым государством.