Епископ Семераро назначен префектом Конгрегации прославления святых

Папа Франциск назначил итальянского монсеньора Марчелло Семераро, епископа субурбикарной епархии Альбано, новым префектом Конгрегации прославления святых вместо подавшего в отставку с этой должности кардинала Джованни Анджело Беччу. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Марчелло Семераро, которому в декабре исполнится 73 года, родился в Монтерони-ди-Лечче (Апулия). В 1971 он был рукоположён в сан священника. Защитил учёную степень лиценциата и доктора богословия в Папском Латеранском университете в Риме. В 1998 году святой Иоанн Павел II назначил его епископом Ории.

С 2013 года монсеньор Семераро был секретарём Совета кардиналов, созданного для помощи Святейшему Отцу в управлении Вселенской Церковью. Иерарх является членом Конгрегации прославления святых, Департамента коммуникации и консультантом Конгрегации Восточных Церквей. Член епископской комиссии при итальянском епископате по вопросам вероучения, благовестия и катехизации.

В настоящее время монсеньор Семераро является апостольским администратором ad nutum Sanctae Sedis в монастыре Санта-Мария-ди-Гроттаферрата и Папским делегатом в Ордене святого Василия Великого (OSBM) в Италии.