Епископ Николай Дубинин ввел в должность новго настоятеля прихода Лурдской Божией Матери в Петербурге (ВИДЕО)

В воскресенье, 11 сентября 2022 г., в санкт-петербургском храме Лурдской Божией Матери епископ Николай Дубинин торжественно ввел в должность нового настоятеля прихода — отца Константина Передерия.

Новый настоятель перед лицом епископа принес присягу верности церковному учению и послушания церковной власти, пообещав словом и делом хранить единство Церкви и верно передавать и разъяснять залог веры.

Подробности — в видеорепортаже Михаила Фатеева / Gaudete.ru



Фото — Католический приход Матери Божьей Лурдской