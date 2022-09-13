Епископ Николай Дубинин ввел в должность новго настоятеля прихода Лурдской Божией Матери в Петербурге (ВИДЕО)
В воскресенье, 11 сентября 2022 г., в санкт-петербургском храме Лурдской Божией Матери епископ Николай Дубинин торжественно ввел в должность нового настоятеля прихода — отца Константина Передерия.
Новый настоятель перед лицом епископа принес присягу верности церковному учению и послушания церковной власти, пообещав словом и делом хранить единство Церкви и верно передавать и разъяснять залог веры.
Подробности — в видеорепортаже Михаила Фатеева / Gaudete.ru
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