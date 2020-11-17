Епископ Николай Дубинин посетил греко-католический приход в Санкт-Петербурге

15 ноября 2020 года монс. Николай Дубинин, вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери, посетил в Санкт-Петербурге приход Сошествия Святого Духа, который окормляет католиков византийского обряда.

Иерарх, посетивший с пастырским визитом греко-католическую общину во Всемирный день бедных, принял участие в Божественной Литургии, на которой произнес проповедь и преподал благословение верным.

После богослужения епископ и прихожане смогли более близко познакомиться и пообщаться в дружественной обстановке.

Подробности состоявшейся визитации сообщили на своих страницах паблики В ДОМЕ ФЕДОРОВА и Архиепархии Божией Матери в Москве.