Епископ Клеменс Пиккель, чей анализ на коронавирус не подтвердился, поблагодарил всех, кто за него молился

Епископ Клеменс Пиккель, чей анализ на коронавирус не подтвердился, поблагодарил всех, кто за него молился

Апрель 09, 2020

Как мы уже сообщали, факт заболевания коронавирусом ординария Римско-Католической Епархии Святого Климента в Саратове епископа Клеменса Пиккеля не подтвердился. По словам епископа, ему сообщили окончательные результаты повторного анализа, которые показали отрицательный результат и отсутствие у него заболевания.

Напомним, Преосвященный недавно вернулся из поездки на родину, в Германию, и, как и положено в таких случаях, в добровольном порядке («как сознательный гражданин») сел на карантин и ни с кем не контактировал. Взятые анализы при первом тестировании показали наличие у него коронавируса.

Анализы, взятые при первом тестировании, показали наличие у него коронавируса, однако повторный анализ опроверг эти подозрения. Узнав о результатах окончательного анализа, епископ Пиккель написал письмо, в котором, в частности, говорится:

«Дорогие братья и сестры, хочу от всего сердца поблагодарить всех вас, кто в эти дни молился о моем здоровье. Вчера вечером позвонили из поликлиники, и, честно говоря, уже неожиданно для меня самого, подтвердили, что результат теста на отрицательный и я могу завершить период самоизоляции (разумеется, в рамках предписаний, касающихся всех граждан).

В преддверии Священного Пасхального Триденствия эта добрая новость стала для меня огромным подарком, которым я решил поделиться также и с вами. Желаю всем вам глубокого духовного переживания Пасхальной Тайны.

С благодарностью и молитвой,
Епископ Клеменс Пиккель«.

Источник: Благовест-инфо

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