Епископ Клеменс Пиккель, чей анализ на коронавирус не подтвердился, поблагодарил всех, кто за него молился

Как мы уже сообщали, факт заболевания коронавирусом ординария Римско-Католической Епархии Святого Климента в Саратове епископа Клеменса Пиккеля не подтвердился. По словам епископа, ему сообщили окончательные результаты повторного анализа, которые показали отрицательный результат и отсутствие у него заболевания.

Напомним, Преосвященный Клеменс Пиккель недавно вернулся из поездки на родину, в Германию, и, как и положено в таких случаях, в добровольном порядке («как сознательный гражданин») сел на карантин и ни с кем не контактировал. Взятые анализы при первом тестировании показали наличие у него коронавируса.

Анализы, взятые при первом тестировании, показали наличие у него коронавируса, однако повторный анализ опроверг эти подозрения. Узнав о результатах окончательного анализа, епископ Пиккель написал письмо, в котором, в частности, говорится:

«Дорогие братья и сестры, хочу от всего сердца поблагодарить всех вас, кто в эти дни молился о моем здоровье. Вчера вечером позвонили из поликлиники, и, честно говоря, уже неожиданно для меня самого, подтвердили, что результат теста на коронавирус отрицательный и я могу завершить период самоизоляции (разумеется, в рамках предписаний, касающихся всех граждан).

В преддверии Священного Пасхального Триденствия эта добрая новость стала для меня огромным подарком, которым я решил поделиться также и с вами. Желаю всем вам глубокого духовного переживания Пасхальной Тайны.

С благодарностью и молитвой,

Епископ Клеменс Пиккель«.

Источник: Благовест-инфо