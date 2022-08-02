Епископ Караганды: мы ждём Папу Римского всем сердцем

«Мы ждём Папу Римского всем сердцем, с надеждой, что он сможет внести вклад в дело мира и солидарности для нас и всего мира». Об этом рассказал католическому информационному агентству SIR монсеньор Аделио Дель’Оро, епископ Карагандинской епархии, комментируя официальное сообщение Ватикана об апостольской поездке Папы Франциска в Казахстан. Передает русская служба Vatican News.

С 13 по 15 сентября Святейший Отец посетит Нур-Султан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. «Мы с нетерпением ожидали этого официального заявления, которое было сделано как Святейшим Престолом, так и президентом Казахстана, – сказал епископ. – Правительство обратилось к главам всех областей страны с просьбой помочь тем, кто решит поехать на встречу с Папой, и оказать им всяческую поддержку, включая транспортные услуги».

Завершив апостольский визит в Канаду, во время пресс-конференции на борту самолёта Папа подтвердил своё желание поехать в Казахстан на Съезд мировых религиозных лидеров. Монсеньор Дель’Оро прокомментировал это намерение Святейшего Отца: «14 июля я был в Риме по случаю 50-летия моего священства вместе с собратьями по рукоположению – нас было около двадцати человек из Миланской епархии – и Папа Франциск подарил нам двухчасовую, очень дружественную встречу в Доме Святой Марфы. Когда подошла моя очередь говорить, я сказал, что мы с нетерпением ждём его в Казахстане, и он выразил желание приехать. «Казахстан, – отметил епископ, – это страна, где проживают люди более 130 национальностей и многих религий. Поэтому для Папы Франциска это прекрасная экуменическая возможность. Кроме того, похоже, что на этот конгресс приедет и Патриарх Кирилл. Таким образом, для лидеров обеих Церквей это может стать поводом увидеться после их встречи на Кубе и после онлайн-разговора, который они провели в марте. Будем надеяться, что эта встреча состоится».

Что касается украинского конфликта, епископ Дель’Оро напомнил, что в июне в Санкт-Петербурге состоялся 25-й Международный экономический форум, и президент Казахстана официально заявил перед президентом Путиным о непризнании двух республик Донбасса. «Это была очень деликатная позиция, – подчеркнул епископ, – потому что, с одной стороны, такая декларация выражает позицию Казахстана против войны; с другой стороны, здесь очень тесные связи и с Россией, и с Китаем, прежде всего с экономической точки зрения. Поэтому речь идёт о деликатной, но столь же чёткой позиции».

Три года назад, по случаю визита ad limina apostolorum в Ватикан, католические епископы Казахстана пригласили Святейшего Отца, отметил прелат. «Президент Казахстана Токаев также официально пригласил его на Съезд мировых лидеров традиционных религий, и на это официальное приглашение Папа ответил согласием». Епископ Караганды напомнил, что в 2001 году Иоанн Павел II посетил страну с апостольским визитом: «21 год назад люди с большим интересом ждали встречи с Папой Римским. Сегодняшняя глобализация, особенно на молодёжном уровне, приглушила это любопытство, но я думаю, что теперь люди осведомлены о мировых событиях гораздо больше, чем раньше, и у них есть желание встретиться с человеком, который имеет авторитетный голос на мировом уровне».



На фото — епископы Казахстана и Средней Азии на встрече с Папой Франциском по случаю визита ad limina apostolorum (Ватикан, 1 марта 2019 г.)