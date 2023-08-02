Епископ Иосиф Верт посетил приходы Алтайского деканата (+ ФОТО)

В середине прошлого месяца Ординарий Преображенской епархии совершил визитацию приходов в населенных пунктах Зайцево и Тальменка, расположенных вблизи от границы Алтайского края и Новосибирской области. Обе католические общины окормляет священник Ян Бартик из Конгрегации «Дело Иисуса Первосвященника» (OJSS), которому помогают сестры-монахини из Конгрегации Семьи Марии (FM).

Поездка Владыки началась в субботу 15 июля с посещения прихода Св. Франциска Ассизского в селе Зайцево Тальменского района Алтайского края. Подробности рассказывает верная прихода Мария Ивановна Шкурова:

— В селе Зайцево существует маленький молитвенный дом (даже домик, который строился еще во время войны — когда немцы из Поволжья были переселены в наше село). В этом домике жила одинокая женщина, католичка, которая, несмотря на запрет, в то время привечала верующих католиков. Также сюда же приезжали священники и крестили детей, венчали супружеские пары, а после ее смерти так и остался этот домик у католиков. В этот молитвенный домик уже сколько лет приезжают священники с сестрами, проводят богослужение, уделяют таинства, помогают нам верить в Бога, в Сына Божьего Иисуса Христа, рассказывают нам о Марии и святых. И не раз к нам приезжал О. Епископ Иосиф Верт. Вот и 15 июля мы встречались с дорогим гостем. Он служил у нас Святую Мессу. А после ещё была теплая беседа за круглым столом c дружеским чаепитием. Нам было очень интересно узнать о его детстве, какие радости и трудности встречались на его пути. Но, мы как малые дети, жаловались ему — что хотим новый домик (часовню), куда могли бы приходить больше верующих и воспитывать своих детей в вере в Бога. Дети читали молитву за мир на Земле, потом они тоже беседовали с Отцом Епископом, отвечали на вопросы, которые им задавал Владыка. Глава администрации с. Зайцево Петр Викторович Пауль рассказал О. Епископу как и чем живет наше село, как трудятся наши односельчане. И еще раз повторил желание верующих католиков построить новую часовню в селе.

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А в воскресенье 16 июля в приходе Святого Апостола Петра (р.п. Тальменка Алтайского края) Преосвященный Иосиф возглавил торжественную Мессу, во время которой уделил таинство Крещения младенцу.

Небольшой информацией об этом событии поделилась прихожанка Анна Климентьевна Юдинцева:

— С большой любовью, радостью и воодушевлением наш приход Св. Петра принял Владыку Иосифа Верта. Его приезд был посвящен 28-й годовщине освящения нашей приходской церкви. Все мы внимательно слушали слова нашего Епископа о роли церкви, о единстве и общении. Время, которое дорогой гость провёл с нами, мы ощутили как настоящий праздник: праздник общения, праздник молитвы, праздник единства духа! Мы все будем ждать и надеяться, что вскоре Владыка посетит нас вновь.

Стоит отметить, что по завершении Мессы всех ещё ждал праздничный обед в приходском доме, где любой желающий мог лично и неформально, в братской атмосфере, пообщаться со своим Архипастырем.

Смотрите фото-подробности нынешнего визита Владыки Иосифа Верта в Алтайский деканат: