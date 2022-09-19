Епископ Хосе Луис Мумбиела Сьерра: «Будем создавать человечность вокруг себя»

14-15 сентября этого года состоялся апостольский визит Папы Франциска в Казахстан. Oрдинарий Епархии Пресвятой Троицы в Алма-Ате епископ Хосе Луис Мумбиела Сьерра рассказал «Благовест-инфо» о том, какой отклик у католиков Центральной Азии получило это событие.

– Мы стали свидетелями исторического визита Папы Франциска в Казахстан. Чем для католиков этой страны стал папский визит?

– Еще до того, как этот визит начался, он стал для многих источником великой радости – потому что Епископ Рима приезжает к нам. Наши прихожане в основном простые люди, которые живут своей верой, некоторые – со времен Советского Союза, другие стали католиками недавно. Меня, испанца, поражает чистота их веры. Паломники собрались издалека – кто-то преодолел тысячу километров, кто-то прибыл из Монголии, за три тысячи километров, чтобы полтора-два часа присутствовать на мессе с преемником апостола Петра. Это вера, которая двигает горы. У некоторых из них мало денег, но они тратят их на билеты: «Хочу поехать туда, мне это нужно. Это для блага моей веры».

Мы объясняли людям, что главной целью прибытия понтифика стало участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а не посещение чад Католической Церкви в Казахстане. Я говорил им: «Не обижайтесь, но это так. Однако не забывайте, что если бы вас не было – не было бы и конгресса. Все должны радоваться, что есть такие люди, как вы».

Мы говорим о значении этого конгресса, воспитывая наших верующих в направлении межконфессионального диалога.

Еще важно, что наши люди любят свою страну – Казахстан, молятся за нее и радуются, когда другие показывают уважение к этой земле. То, что Папа приезжает сюда, означает, что Церковь любит эту страну с ее особенностями и культурой. В эти дни сюда прибыли католики из разных государств Центральной Азии – Монголии, Узбекистана, Таджикистана. И мы ощущаем, что мы одна семья – и как верующие, и географически.

Конечно, можно сказать, что это единство отчасти обусловлено тем, что еще недавно многие из этих людей жили в одной стране – Советском Союзе. Но и сейчас, несмотря на то, что возникли новые государства со своими границами, у людей заметно желание укреплять братские узы, и такие встречи, как происходящая в эти дни, служат единству между разными странами.

– Из каких стран прибыли паломники, кроме Казахстана?

– Из Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Киргизстана, Монголии, Азербайджана. Ну и, конечно, из России, Белоруссии. Также есть гости, например, из Польши.

– Что вы можете сказать о диалоге католиков с православными в Казахстане?

– В Казахстане я нахожусь с 1998 года, приехал сюда как священник. Помню, как в том же году присутствовал в Алма-Ате на встрече, где происходил диалог богословского характера между православными и католиками. Я только что приехал на эту землю и не все понимал, но сам факт встречи был очень приятен. Потом я сам участвовал в разных встречах – не в последнюю очередь потому, что играю на гитаре (смеется).

Мы знаем, что у людей бывают различные позиции. Но при отсутствии любви, уважения, желания и взаимопонимания невозможно построить что-то духовное. В этом смысле я нахожу положительным опыт Казахстана. Тут очень братские отношения, очень человеческие…

Как говорил Папа, призвание Казахстана – быть страной встречи.

Вспомним время, когда эта земля была местом депортации: тогда люди разных вероисповеданий страдали вместе, и они понимали: быть человеком – это главное.

Великий казахский писатель и мыслитель Абай Кунанбаев призывал своим одноименным произведением: «Будь человеком!» Такая простая пара слов… Но будь человеком!

Став священником на приходе, я смог лично познакомиться с православными священниками и епископом. В городе Шымкенте, где я служил, меня принимал епископ Елевферий, ныне покойный. Мы с первого дня стали друзьями. Было ощущение, что мы братья. Для меня это ценно.

Сейчас, как епископ, я тоже вижу хорошее отношение со стороны иерархов Православной Церкви. Есть желание по-братски встречаться, поговорить, ощутить радость и, может быть, что-то делать вместе.

Надеюсь, что в Казахстане нам удастся продолжать эту историю – быть страной встречи, взаимодействуя в том числе в социальной плоскости, чтобы создавать человечность вокруг себя.

Мы, христиане, можем помогать людям стать людьми, взращивая человеческие добродетели, человеческие основы.

А когда мы создаем благоприятную социальную почву, когда человек сердцем чувствует, что его любят и уважают, то вера, с Божьей помощью, придет к нему.

Если мы, христиане, даем людям такое свидетельство любви и уважения, мы подготавливаем почву для распространения Евангелия.



Беседовал Дмитрий Власов

Источник: «Благовест-инфо»