Епископ Алькала-де-Энареса: «Без семьи у общества нет будущего»
Епископ Алькала-де-Энареса монсеньор Хуан Антонио Рейг Пла является вице-президентом испанского отделения Папского богословского института наук о браке и семье имени Иоанна Павла II, а также членом подкомиссии испанского епископата по вопросам семьи и защиты жизни. Недавно он дал эксклюзивное интервью для Ватиканского радио. Подробности сообщает русская служба Vatican News.
В интервью Vatican News прелат подчеркнул важность христианского свидетельства духовенства и мирян, особенно сейчас, когда Испания переживает трудный период:
«Наша современная культура порождает зацикленность человека на собственной персоне, приводит к индивидуализму, антропологическому дуализму, разрушению личности. Идеологические принципы, которые сейчас активно продвигаются в Испании, – это вовсе не та культура и не те законы, какие должны быть. Законы, стоящие в стране на повестке дня, идеологически предвзяты: в них нет уважения и следования великим принципам, таким как ценность человеческой жизни, красота различия между женским и мужским началом в людях, значимость брака и семейных ценностей, важность общения людей между собой. Не случайно Испания переживает сейчас трудный период также в том, что касается социального мира и правосудия; у нас царит разделение между людьми и народами, и это порождает весьма непростую ситуацию».
Епископ Алькала-де-Энареса обратил особое внимание на новый законопроект об абортах, который вызвал бурную полемику в испанском обществе:
«Пока есть только предложение, чтобы несовершеннолетние до 16 лет могли – с согласия родителей – сделать аборт. Я бы сказал, – отметил иерарх, – что налицо очень серьёзный цивилизационный кризис. Когда разные страны одна за другой принимают законы, позволяющие убивать зародившуюся жизнь или жизнь на её конечной стадии, то они, можно сказать, из пространства права переходят в пространство преступления. Я много раз говорил, что в настоящий момент в Испании общество не уважает жизнь и готово разрушить её. Утрачено понимание ценности зарождающейся жизни. Это очень тревожный сигнал, ибо никто не вправе прерывать жизнь невинного существа, и мать не может не быть виновной в аборте. Такое возможно лишь в мире, который побуждает людей полагать, будто свобода личности – это власть сильного над слабым. К сожалению, с этим приходится бороться повсюду, и страны, в которых раньше этот вопрос не стоял, теперь сталкиваются с такой же проблемой. Не может быть правового общества, если в нем не уважается право на жизнь, и в частности право на жизнь в её финальной фазе. Сейчас в Испании принят закон об эвтаназии и внесено предложение расширить право на аборт: разрешить делать его несовершеннолетним. Это настоящее безумие. Я считаю, – подчеркнул прелат, – что мы, как Церковь, обязаны реагировать на это и создавать такие пространства, где проявляется любовь к человеку, ко всему творению, уважение к женщине, где провозглашается ценность брака и семейных отношений. Церковь должна быть поддержкой семьям, чтобы никто не стремился к аборту».
Епископ Хуан Антонио Пла поделился мнением, почему христианские семьи сейчас оказались в меньшинстве:
«Наша предельно идеологизированная культура и законы, которые в ней продвигаются, порождают по-настоящему ‘постхристианское’ общество, в котором произошёл кризис самого восприятия человеческой личности. Святой Иоанн Павел II говорил: Христос знает сердце каждого человека и понимает, что написано в нём. Только Христос может выявить величие человеческой личности и помочь осознать, что такое по-настоящему мужчина и женщина. Сегодня наша культура утратила базовые антропологические основы, которые могли бы укрепить уважение к самому себе и к семье. Надо сказать, что в Испании были очень жесткие нападки на семью, в том числе и на уровне законодательства. Вот откуда происходит сейчас слабость христиан и всячески поощряемый процесс секуляризации. В Испании были времена, когда общество было сугубо религиозным, с более-менее стройным порядком уважения к жизни, к браку, к семье, к труду для всех. Тогда же установилась и гораздо большая, чем теперь, социальная справедливость. Но в какой-то момент всё было разрушено, обесценено, и мы сейчас пришли к такому положению дел, когда христианские семьи загнаны в угол дехристианизированной культурой. Мы должны заново создавать благоприятные условия для поддержки семьи в приходах, в церковных движениях и организациях. Папа Бенедикт XVI, Папа Франциск, равно как и Иоанн Павел II, говорили, что приход должен быть семьёй для семей. Для этого в церковных приходах должен утвердиться семейный, домашний дух, позволяющий принимать всех: детей, подростков, молодёжь. Нужно принимать всех без исключения, чтобы семьи целиком почувствовали себя ячейками, из которых состоит Церковь. Без семьи у общества нет будущего. Семья – это великое будущее общества, о чём неоднократно говорил Иоанн Павел II».
Чтобы развернуть ситуацию в сторону здравого смысла, по мнению испанского епископа, нужно евангелизировать общество:
«Нам нужно возвещать Иисуса Христа, ибо Он – лекарство от любых недугов. Для возрождения общества необходимо возродить человеческое сердце, поэтому сегодня насущная задача Церкви – делиться свидетельством веры в Иисуса Христа». Прелат заявил: «Я абсолютно согласен с тем, что было сказано Папой Франциском во время визита в Латинскую Америку. На вопрос: ‘Что необходимо Латинской Америке?’ Папа ответил: ей необходим Христос. В чём нуждается Африка? Она нуждается в Христе, нуждается в Церкви. В связи с этим мы должны мобилизовать и объединить все наши усилия, чтобы продвигать свидетельство Благой вести. Только с Христом – и, добавлю от себя, с помощью Пресвятой Девы Марии – мы сможем дать отпор создавшемуся положению вещей и сумеем ответить на вызовы нашей постхристианской культуры».
(На фото: епископ Хуан Антонио Рейг Пла с членами местной общины Verbum Dei в городке Лоэчес под Мадридом, 29 мая 2022 г.)
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