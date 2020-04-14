Эпидемии, карантины, пустые церкви: исторические прецеденты

Эпидемии, карантины, пустые церкви: исторические прецеденты

Условия, в которых христиане праздную Пасху в 2020 году, нельзя назвать беспрецедентными. На протяжении веков Папы и епископы принимали чрезвычайные меры, чтобы сдержать заражение. Примерами могут послужить эпидемии чумы в Милане в 1576 году и в Риме в 1656.

Миллионы христиан во всём мире оказались в этом году лицом к лицу с уникальной Пасхой. Из-за режима самоизоляции, введенного для борьбы с инфекцией COVID-19, в ряде стран верующие не смогли участвовать в торжественных богослужениях Пасхального Триденствия, на которых вспоминается установление Евхаристии, Страдания, Смерть и Воскресение Иисуса. Имело место немало споров и даже критики епископов, которые решили выполнять решения правительства.

Понять, как люди переживали такие драматические ситуации, поможет краткий экскурс в историю последних столетий. Не впервые тысячи людей погибают от вируса, не впервые меняется привычная жизнь христианских общин, не впервые налагаются ограничения на посещение церквей и проведение богослужений.

Чума 1656 года

Во время чумы 1656 года Папа Александр VII Киджи действовал с большой решительностью, чтобы сдержать инфекцию, которая привела к миллиону смертей по всей Италии. В исторической справке, которая содержится в книге «Descrizione del contagio che da Napoli si comunicò a Roma nell’anno 1656» («Описание инфекции, которая перекинулась из Неаполя в Рим в 1656 г.» – Рим, 1837), можно прочитать: «Были оставлены не только гражданские общины […], но и церковные – а именно папские часовни, обычные процессии, благочестивые собрания, торжество служб в церквях; прекратились эти удивительные праздники, которые так любили многие люди». Папа «объявил вселенский юбилей – без процессий или посещений определенных базилик, чтобы избежать скопления людей».

Марко Рапетти Арригони, итальянский журналист, писатель и автор статей о пандемиях в истории человечества и об отношении к ним религиозных авторитетов, пишет в своем блоге, что «Конгрегация здравоохранения [орган городских властей Рима, боровшийся с чумой] учредила систему карантина, основанную на строгой изоляции госпитализированных в разных районах города. За теми, кто был болен, у кого подозревали заражение, и кто выздоравливал, ухаживали по-разному. «Это делалось, чтобы обеспечить оперативную изоляцию и перемещение инфицированных и в обязательном порядке поместить на карантин тех, кто с ними контактировал».

«Конгрегация здравоохранения, по поручению Понтифика, также регулировала религиозную жизнь города, вводя значительные ограничения, – продолжает Арригони. – В частности, было отменено так называемое ‘Кваранторе’ – общественное евхаристическое поклонение, продолжавшееся сорок часов; были запрещены процессии и проповеди на улицах города. Богослужения и церемонии проходили за закрытыми дверями, были разрешены только частные и персональные формы поклонения и молитвы».

Несмотря на ограничения римляне продолжали стекаться в церковь Санта-Мария-ин-Портико, в которой находилась одноименная икона, почитавшаяся как защитница города от чумы. Опасаясь, что скопление людей будет способствовать распространению инфекции, Конгрегация здравоохранения распорядилась закрыть эту церковь.

Чума 1576 года

Подобно тому, как папский Рим беспокоился не только о спасении душ, но и о здоровье людей, такое же попечение проявляли и руководители Амброзианской Церкви в Милане.

Когда в 1576 году в Милане вспыхнула эпидемия чумы, губернатор города Антонио де Гусман-и-Су́ньига ввел ограничения на паломничества. Арригони напоминает, что доступ в город был разрешен только маленьким группам не более двенадцати человек, у которых был соответствующий пропуск, выданный органами здравоохранения тех мест, откуда они приехали, в котором должно было быть подтверждено, что ни у кого из паломников нет симптомов болезни.

Архиепископ Миланский Карл Борромео требовал, чтобы его клирики помогали больным, и сам поступал так же. Арригони приводит интересные факты из жизнеописания кардинала. Осознавая риск заражения и не желая быть переносчиком болезни, кардинал всегда соблюдал безопасную дистанцию при разговорах с другими людьми. Он часто менял одежду и кипятил ее. Всё, к чему он прикасался, прелат обрабатывал огнем и губкой, смоченной в уксусе. Путешествуя по своей епархии, кардинал Борромео держал монеты в банках с уксусом.

Архиепископ организовал четыре процессии, во время которых верующие молили Бога остановить эпидемию. Принять участие в них могли только взрослые мужчины, разделенные на две колонны, причем все должны были соблюдать дистанцию в три метра друг от друга. Заболевшим и тем, у кого подозревали заражение, участвовать в процессиях было запрещено. Босой, с веревкой на шее, кардинал Борромео лично возглавил первую процессию от городского собора к базилике Святого Амвросия. Архиепископ также предложил ввести общий карантин для всех горожан, которым было предписано запереться в своих домах на 40 дней. При этом, как отмечается в старой хронике, святой архиепископ делал всё что мог на благо больных и бедных.

15 октября 1576 года светская власть приняла предложения кардинала Борромео и ввела общий карантин для всех жителей Милана. 18 октября кардинал издал похожий указ секулярному и регулярному клиру, повелев «служителям Церкви оставаться дома»; исключение было сделано только для тех священников и монашествующих, которые оказывали духовную и материальную помощь населению. Находясь на карантине, жители Милана не могли ходить в церковь, чтобы помолиться и участвовать в Мессе. Святой Карл Борромео проследил за тем, чтобы на городских перекрестках были установлены кресты и алтари, на которых совершались Мессы – таким образом, верующие могли участвовать в богослужениях, следя за ними из окон своих домов.

Во второй половине декабря 1576 появились признаки того, что темпы роста эпидемии снизились. Но, несмотря на улучшение ситуации, власти решили продлить карантин. Кардинал оспаривал это решение и очень сожалел, что даже на Рождество люди не могли пойти в церковь.

Источник: Благовест-инфо