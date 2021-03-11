Элизабет Энн Бэйли Сетон – экуменическая святая

«Сегодня Церковь воздает величайшую честь Элизабет Энн Бейли Сетон и превозносит её личный и выдающийся вклад как женщины: жены, матери, вдовы и монахини»: этими словами 14 сентября 1975 года на церемонии канонизации Папа Павел VI оценил личность и деятельность американской монахини.

Путь к её прославлению в лике святых был начат в 1907 году Джеймсом Гиббонсом, архиепископом Балтимора, в знак признания роли Элизабет Энн Бейли Сетон в становлении Католической Церкви в Соединённых Штатах; 17 марта 1963 года Папа Римский Иоанн XXIII провозгласил её блаженной. Элизабет Сетон внесла ощутимый вклад в укоренении католичества в американском обществе начала XIX века благодаря трудам на ниве благовестия, открывшим новые перспективы для Католической Церкви. Кроме того, она многое делала для приёма мигрантов, которые хлынули в США из Европы, принося с собой свои традиции, и эти обычаи нередко не способствовали общению, даже внутри самой Церкви, где сосуществуют разные обряды.



Как пожелал напомнить Павел VI в своей проповеди на церемонии канонизации, внимание Элизабет Сетон к бедным слоям общества является следствием её воспитания, которое она получила в Епископальной Церкви США. Будущая монахиня родилась в Нью-Йорке в 1774 году в одной из самых известных в городе буржуазных семей, глубоко связанной с англиканским миром, переосмысленным в американском ключе. В возрасте восьми лет девочка потеряла мать. В 1793 году Элизабет вышла замуж за Уильяма Сетона. Из-за слабого здоровья её молодого супруга было решено переехать в Италию, чтобы иметь возможность следить за бизнесом, в который была вовлечена семья Сетон. Пунктом назначения был Ливорно, где в 1794 году в Великом герцогстве Тоскана было открыто первое американское консульство для развития отношений с Соединёнными Штатами. Именно в Ливорно жизнь Энн Сетон кардинально изменилась: по прибытии в ноябре 1803 года пара была вынуждена провести карантинный период в местном лазарете из-за бушующей в США жёлтой лихорадки. Состояние Уильяма Сетона быстро ухудшалось, и 27 декабря 1803 года он скончался в Пизе, куда его перевезли после карантина. Элизабет и её старшую дочь Анну Марию приютила семья итальянца Филиппо Филикки, с которыми Сетоны познакомились во время его трехлетнего пребывания в Америке. В доме Филикки Элизабет Сетон пережила духовный опыт, который привел её – как она сама не раз вспоминала – к решению исповедовать христианскую веру в Католической Церкви. Этот выбор, созревший во время Святой Мессы в святилище Монтенеро, мог создать напряжённость и враждебность в её окружении. По этой причине Филикки призвали её официально оформить переход в католичество, как только она вернётся в Соединённые Штаты. Так, 14 марта 1805 года женщина произнесла исповедание веры в Католической Церкви, а несколько дней спустя, 25 марта, приняла участие в Евхаристии.



С того момента жизнь Элизабет была полностью посвящена Христу, но при этом она не забывала о материнских обязанностях. Вскоре женщина переехала в Балтимор, где ей помог определиться с призванием Джон Кэрролл, иезуит, первый епископ города и брат Дэниела Кэрролла – одного из немногих католиков, подписавших американскую Конституцию. 25 марта 1809 года Элизабет посвятила себя Господу и стала Матерью Сетон, тратя все свои средства в пользу школьного образования и помощи вдовам. Церковь обязана ей основанием монашеской общины в Эммитсбурге, куда она переехала для благотворительной деятельности по примеру Дочерей Милосердия святого Викентия де Поля. Монахиня старалась популяризировать харизму этого святого священника, в том числе благодаря работе по переводу трудов де Поля: она не сомневалась, что таким образом можно укоренить католичество в Соединённых Штатах.



Монашеская община, собравшаяся вокруг Элизабет Сетон, настолько быстро стала ориентиром для поместной Церкви, что уже в 1814 году в Филадельфии был открыт первый приют для сирот, а в 1817 году община открыла для них интернат в Нью-Йорке. В эти годы большой активности Мать Сетон поддерживала связь с друзьями из Ливорно, где созрел её конфессиональный выбор. Об этом свидетельствует её переписка с Филикки; их духовная дружба коренилась в Священном Писании. В Ливорно память о Матери Сетон увековечена в посвящённой ей церкви, которая была задумана тогдашним ординарием Тосканской епархии Преосвященным Эмилио Гуано в ноябре 1965 года, – через несколько недель после закрытия II Ватиканского Собора. Осуществил этот замысел молодой священник о. Джино Франки.



4 января 1821 года в Эммитсбурге Мать Сетон завершила путь земной жизни, подорванной туберкулезом, который не помешал её благим трудам. Последние слова монахини были обращены к духовным дочерям, чтобы они продолжали жить в мире и свидетельствовать о христианской любви в верности Слову Божьему.



Несмотря на двести лет, прошедшие после смерти, Элизабет Энн Бейли Сетон и сегодня остается ценным свидетелем на пути к полному и зримому единству Церкви.

Источник: Vatican News