Елей исцеляющий

В странах Средиземноморья ноябрь – это время сбора оливок и изготовления из них масла. Елей в жизни Церкви имеет важное значение, напоминая нам прежде всего об имени Христа, – греческий перевод древнееврейского слова Машиах (Мессия) означает «помазанник».

Существительное «елей» происходит от латинского ŏlĕu(m) и греческого ἔλαιον élaion. Кроме того, елей напоминает об одном из двух исцеляющих Таинств, – о Елеопомазании больных, источнике силы, особенно такой осенью, как нынешняя, отмеченная экспоненциальным ростом инфицированных коронавирусом. Вот почему «разговор о Таинстве Елеосвящения помогает нам понять опыт болезни и страдания с точки зрения Божьей милости». И еще: «Не нужно думать, что это табу, потому что всегда полезно знать, что в минуты боли и болезни мы не одиноки: священник и те, кто присутствует во время елеопомазания больного, представляют всю христианскую общину, которая собирается как единое тело вокруг больного и его семьи, питая их веру и надежду и поддерживая их молитвой и братским теплом» (Папа Франциск, Общая аудиенция 26 февраля 2014 г.).

Используя аналогию, можно сказать, что сегодня мир живёт в состоянии Ноя, закрытого в ковчеге и терзаемого сомнениями относительно завтрашнего дня. Эти терзания вызывают поиск Бога, возвращение к Нему. Это желание настолько сильно, что в какой-то момент патриарх «выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли» (Быт 8,10-11).

В этот период карантинных ограничений многие верующие вернулись к молитве и заново открыли для себя Святые Таинства. Каждое Таинство Церкви — это кладезь, питающийся от великого источника: от пасхальной тайны Христа. «Таинство Елеопомазания больных часто игнорируется или совершается в атмосфере обыденности, наспех, пропускаются наиболее выразительные элементы обряда, те, в которых говорится о переходе от временной к вечной жизни. Слово, знаки, жесты, составляющие литургию этого Таинства, полны человеческого вдохновения, а также истин веры и сверхъестественной красоты. От них исходит безмятежный свет, озаряющий горизонт будущего и возносящий душу, угнетенную страданием и болью», – писала о Таинстве Елеосвящения Мария Канопи OSB, игуменья бенедиктинского аббатства Mater Ecclesiae.

«Болезни и страдания всегда были одними из самых серьёзных проблем, которые подвергали человечество испытанию. Важность и достоинство болезни в Божьем замысле подчеркивается наличием среди семи Таинств елея больных. Поэтому христианской общине надлежит переосмыслить значение освященного елея и его благотворного воздействия на больных» (Дж.Биффи). В болезни человек испытывает собственное бессилие и очень часто, отказавшись от опыта веры, ведет себя как «обнищавший царь», говоря словами Блеза Паскаля. Несомненно, настойчивость в молитве со временем поможет преодолеть критическую ситуацию со здоровьем, потому что те, кто настойчив в молитве, помогают себе и другим. «Тот, кто не молится, не может устоять на ногах», – утверждал блаженный Антонио Росмини.

«Если Евхаристия показывает, что страдания и смерть Иисуса были преображены в любовь, то елеопомазание больных со своей стороны соединяет страдающего с Христовой самоотдачей за спасение всех, чтобы и он мог благодаря тайне общения святых участвовать в искуплении мира» (Бенедикт XVI, Апостольское постсинодальное обращение Sacramentum caritatis, 22 февраля 2007).

Помазание елеем больных означает помазание благодатью Святого Духа, исцеляющего и утешающего страдальцев. Каждое из семи Таинств, установленных Иисусом Христом, находит объяснение в Евангелиях.

О елеопомазании больных, Таинстве, которое совершалось уже в ранних христианских общинах, говорится в Послании святого Иакова: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак, 5, 13-15). А Отцы Тридентского собора призывали: «Нет оснований слушать тех, кто вопреки столь ясным и недвусмысленным словам апостола Иакова учит, что это помазание — или человеческая придумка, или обряд, принятый от отцов и не имеющий ни повеленья Божьего, ни обещания благодати» (Тридентский собор, Сессия XIV, 25 ноября 1551 г.).

Елей больных, как и другие священные елеи, освящается во время специальной Мессы в Великий четверг. На протяжении веков соборы в Лионе, Флоренции и Тренто неоднократно рассматривали эту тему. Наконец, Папа Римский Павел VI постановил, что масло может быть не обязательно оливковым и что помазаний должно быть только два: на руках и на челе (Апостольская конституция Sacram unctionem infirmorum, 30 ноября 1972 г.).

В религии масло всегда представляло символ Божьей благодати. Даже гомеровские герои черпали силу в использовании елея, который гарантировал молодость: «Когда ж и омыт я и чистым натёрт был елеем» (Одиссея, X, 364), «Тело обмыли рабыни и маслом его умастили» (Илиада, XXIV, 587).

Демокрит приписывал своё долголетие меду и маслу: мёд он ел, а маслом натирался. Тит Ливий рассказывает, что Ганнибал, узнав о свойстве масла обеспечивать тепло, он приказал помазать тела своих солдат, чтобы согреть их и придать им сил, и таким образом одержал победу. И напоследок: «Настоящее путешествие состоит не в том, чтобы увидеть новые пейзажи, а в том, чтобы обрести новый взгляд на жизнь» (Марсель Пруст, В поисках утраченного времени).



Роберто Кутайя,

итальянский писатель и журналист

Источник: Vatican News