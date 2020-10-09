Экзарх Константинопольского Патриархата в Киеве станет епископом

Главу ставропигии Константинопольского Патриархата в Киеве архимандрита Михаила (Анищенко) избрали епископом Команским, передает Благовест-инфо.

Изначально об этом сообщило греческое издание Romfea со ссылкой на коммюнике по итогам заседания Священного Синода Константинопольского Патриархата, которое проходило 6 октября 2020 года.

Также в сообщении говорится, что новоизбранный епископ продолжит свое служение в Украине.

Епископ Михаил (Анищенко) – выходец из Украины. Первое духовное образование получил в Волынской духовной семинарии Украинской Православной Церкви. Долгое время нес служение в Луцком храме Всех святых земли Волынской просиявших Волынской епархии. Позже учился в Греции, а затем служил в храме прп. Алипия Столпника Константинопольского Патриархата в Анталии. В 2019 году был избран главой ставропигии Константинопольского Патриархата в Киеве. Служит в Андреевской церкви.

Верхнее фото — момент избрания епископов в Константинопольском Патриархате (romfea.gr)