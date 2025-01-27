Экуменическое богослужение-2025 в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

В субботу 25 января в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялось заключительное богослужение в рамках традиционной Недели молитв о единстве христиан (18-25 января).

Экуменический молебен прошел в праздник Обращения Апостола Павла с участием священнослужителей и мирян Католической Церкви, нескольких Лютеранских Церквей, принадлежащих к различным юрисдикциям и еще ряда протестантских конфессий. Русская Православная Церковь была представлена мирянами, пришедшими по собственной инициативе.

Недели молитв о единстве христиан, организуемые Департаментом по содействию христианскому единству (бывший Папский Совет) и Всемирным Советом Церквей, проходят с 1968 года. Ежегодно организаторы приглашают христиан одной из частей мира выбрать библейский текст и предложить тему для молитв и размышлений. В России Неделя молитв о единстве христиан проходит с 90-х годов ХХ века. В нынешнем году материалы для Недели молитв, проходящей по теме «Веришь ли сему?» (Ин. 11: 26), были подготовлены братьями и сестрами монашеской общины Бозе на севере Италии. Примечательно, что на 2025 год приходится 1700-я годовщина Первого Вселенского Собора, состоявшегося в Никее, недалеко от Константинополя, в 325 году от Р.Х. Этот юбилей дает уникальную возможность осмыслить и исповедовать общую для всех христиан веру, изложенную в Символе, сформулированном на этом Соборе; веру, которая остается живой и действенной в наши дни.

Организатором и «душой» мероприятия, как и во все предыдущие годы, выступил отец Коррадо Трабукки OFM, ответственный за экуменическое служение в Преображенской епархии. Его ближайшими помощниками стали монахини из Конгрегации Сестер Святой Елизаветы. Так, перевод текстов осуществила сестра Дарья Рассказова CSSE, а за песнопения, сопровождавшие молитвенное бдение, отвечала сестра Эльжбета Васькова CSSE.

Возглавил молебен о единстве христиан в Кафедральном соборе столицы Сибири эконом Преображенской епархии отец Александр Деппершмидт.

Со словом проповеди и размышления к собравшимся обратился епископ Сибирской Евангелическо-Лютеранской Церкви Всеволод Лыткин. Он, в частности, сказал:

— Наш Господь Иисус Христос явно выразил Свою волю на то, чтобы Его ученики были едины, как Он един с Его Отцом. Единство Церкви, начинается, таким образом, с единства Бога, с единства Святой Троицы. Но в то время, как единство Бога не подвергается сомнению верными христианами, поверить в единство Церкви нам порой очень нелегко. И всё же, в символе веры мы исповедуем веру в единую святую Церковь. Это та Церковь, о которой сам Христос сказал, что врата ада не одолеют её.

Не нужно думать, что, в то время как сегодня всё выглядит плохо, и в христианском мире присутствуют явные разделения, когда-то было время, когда не было ни разногласий между епископами, ни еретиков и лжеучителей, которые пытались ложно присвоить себе имя апостолов и учеников Христа. В истории Церкви каждое время было временем напряжённой борьбы. Борьбы святости и греха, веры и неверия, истины и лжи. И тем не менее, размышляя о единстве Церкви, все христиане возвращаются к той идеальной картине первоапостольской иерусалимской церкви, которую так мастерски описал для нас святой Лука в конце второй главы «Деяний апостолов»: И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах (Деян. 2:42).

Как прекрасно описанное в этом и последующих стихах! Подобно святому Петру при виде Христова Преображения, мы тоже стоим в восхищении и восклицаем: «хорошо нам здесь быть». Мы хотели бы, чтобы так было всегда, чтобы и сейчас всё было так. Но даже в «Деяниях апостолов» пройдёт совсем немного времени, и появятся Анания и Сапфира, и идиллия прервётся.

Сегодня наше межцерковное сотрудничество занимает половину того, что было свойственно апостольской Церкви. Мы пребываем в общении, то есть, совместно занимаемся делами милосердия. И мы пребываем в молитвах. Для этого мы собрались здесь и сегодня.

Можно сказать и о том, чего у нас пока нет. Нет той части, которая, пожалуй, намного важнее того, что у нас есть. Нет общего понимания того, что такое «учение апостолов». При этом «учение апостолов» – не абстракция, не эфемерное понятие. Это учение ясно изложено на страницах Священного Писания, это учение проповедано самим Христом, Его апостолами и древними учителями Церкви. Мы также не пребываем пока в преломлении хлеба. Я имею в виду совместное преломление хлеба. Кто-то просто преломляет хлеб, считая его хлебом и ничем более; кто-то считает, что причастие – не такое уж важное дело, и его можно совершать от случая к случаю. Но в Церкви Евхаристия всегда была центром, средоточием христианской жизни. Именно совместное преломление хлеба позволяло первым христианам пребывать в общении, то есть иметь всё общее и делиться друг с другом; именно преломление хлеба сопровождали их молитвы; именно к преломлению хлеба подводило их учение апостолов, потому что в нём, в этом евхаристическом хлебе, Христос обещал спасительно пребывать со Своей Церковью.

Тем не менее, очень важно, что мы всё-таки можем пребывать в молитвах, пусть даже и не в том полном виде, как это было у первых христиан. Молитвы о единстве Церкви угодны Богу! Молитвы о том, чтобы все верующие во Христа пришли к подлинному пониманию апостольского учения и к единой Евхаристии, и нашли бы в ней высшее единство, должны совершаться всеми, кто называет себя христианами.

В лютеранской Церкви практикуется «закрытое причастие». Мы считаем это выражением подлинной любви к людям, чтобы никто не принял причастие себе в осуждение. Но в то же время в служебнике, который каждый пришедший держит в руках во время богослужения, мы призываем наших гостей «молиться с нами о том дне, когда все разделения между христианами будут устранены».

Это мы и делаем сегодня. По-человечески нам это не под силу. Но невозможное людям возможно Богу. Он знает наши нужды и слабости, так предоставим Ему устроить всё так, чтобы разделения между христианами отошли в прошлое, и чтобы на первом месте в жизни христианской Церкви стояли истина учения апостолов и святое причастие, чтобы они были добавлены к тому, что мы и так уже совершаем совместно – молитвам и делам милосердия.

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После проповеди епископа-лютеранина священнослужитель-католик передал огонь от горящего перед престолом Пасхала — в храм, дабы все присутствующие могли возжечь от него свои свечи, памятуя, что Иисус молился о том, чтобы все были едины.

Это стало кульминацией богослужения — вместе с исповеданием общего Символа веры, утвержденного на Первом Вселенском Соборе. А в завершение встречи её участники прочитали молитву «Отче наш» и поделились друг с другом пожеланием мира.

«Боже, Отче наш, прими нашу хвалу и благодарность за все, что уже объединяет христиан в исповедании и свидетельстве о Господе нашем Иисусе Христе. Веди нас к тому времени, когда все церкви осознают себя в едином видимом общении, которое Ты завещал и о котором Твой Сын молился Тебе в силе Святого Духа. Освободи нас, Ты, живущий и царствующий ныне, и присно, и во веки веков».