Экуменическая встреча в Ватикане 25 января: не терять надежду на полное единство (+ ФОТО)

Вечером 25 января, на завершение Недели молитв о христианском единстве, Папа Франциск возглавил богослужение Вечерни в базилике Св. Павла вне Стен. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал литургические чтения Вечерни, отметив, что сегодня нет недостатка в печальных и тревожных новостях; поэтому так важно поставить в центр Слово, которым Господь – голосом пророка Исайи – наставляет нас и призывает измениться.

Ветхозаветное чтение (см. Ис 1,12.13.15) повествует о негодовании Бога, отвращающего взор от возлюбленных, но тщетно молящихся людей, ибо те не спасают угнетённых, не защищают сирот, не заступаются за вдов (см. ст. 17). Иисус провозглашает бедных блаженными (см. Лк 6,20), отождествляет Себя с голодными, жаждущими, странниками, нуждающимися, больными, заключёнными (см. Мф 25,35-36). Господь страдает, когда верующие следуют мирским суждениям, довольствуются внешними ритуалами и остаются равнодушными к тем, о ком Он заботится больше всего. Вторая – и более серьёзная причина, оскорбляющая Всевышнего, – «святотатственное насилие», подчеркнул Папа Франциск:

«Господа ‘раздражает’ насилие над храмом Божьим, которым есть человек, в то время как Всевышнего почитают в рукотворных храмах! Мы можем представить Его печаль, когда Он наблюдает за войнами и насилием со стороны тех, кто исповедует себя христианами».

Это наставление Господа, по словам Епископа Рима, даёт христианам и христианским деноминациям много пищи для размышлений: «Сегодня, с развитием духовности и богословия, у нас нет никаких оправданий. И всё же есть те, кто, по-видимому, чувствует, что его вера одобряет или по крайней мере позволяет оправдывать различные формы ограниченного и агрессивного национализма, ксенофобии, презрения к человеку и даже жестокое обращение с теми, кто просто отличается от них. Вера и вдохновляемый ею гуманизм должны сохранять критический настрой по отношению ко всем перечисленным тенденциям и немедленно реагировать на любую их попытку возвыситься» (Fratelli tutti 86). Нужно противостоять войне, насилию, несправедливости, куда бы они ни проникали, ведь Слово Божье наставляет: «Научитесь делать добро, ищите правды» (Ис 1,17). Недостаточно просто обличать, необходимо отречься от зла, обратиться от зла к добру, подчеркнул Папа.

Выявив наши ошибки, Господь просит их исправить: «Омойтесь, очиститесь <…> перестаньте делать зло» (ст. 16): Он хочет убелить наши грехи «как снег». Однако без Бога, в одиночку, мы не силах исцелиться. Источником наших перемен является Его благодать, поэтому наше экуменическое обращение прогрессирует в той степени, в какой мы признаём нужду в Божьей милости; лишь признавая свою зависимость от Бога, мы действительно сможем стать, с Его помощью, едины (см. Ин 17,21).

На нашем пути, отметил Святейший Отец, легко работать для собственной группы, а не для Царства Божьего, потерять терпение и надежду на тот день, когда «все христиане в едином совершении Евхаристии воссоединятся в единстве одной Церкви». В преддверии этого желанного дня мы возлагаем упование на Иисуса, нашу Пасху и наш мир: пока мы молимся и поклоняемся Ему, Он продолжает действовать.

В конце проповеди Папа выразил сердечную благодарность представителям христианских Церквей, участникам богослужения Вечерни, призвав их сообща идти по дороге, указанной Господом, – по пути единства.