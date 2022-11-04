Экуменическая встреча в Бахрейне. Папа: единство складывается из разнообразия (+ ФОТО)

Вечером 4 ноября, во второй день визита в Королевство Бахрейн, Папа Франциск – вместе со Вселенским Патриархом Варфоломеем – принял участие в экуменической встрече, которая состоялась в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы Аравийской в Авали. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя над прочитанным отрывком из Книги Деяний апостольских о нисхождении Святого Духа в Пятидесятницу и даре языков (Деян 2,1-12), Папа отметил: «Эти слова кажутся написанными сегодня, прямо для нас: все вместе мы представляем здесь многие народы и языки, страны и обряды, и причиной тому – великие деяния Божии! Сойдясь в Иерусалиме в день Пятидесятницы из разных мест, люди чувствовали себя едиными в одном Духе: точно так же и сегодня, разнообразие происхождения и языков следует рассматривать не как проблему, а как преимущество», ибо «все мы одним Духом крестились в одно тело» (1 Кор 12,13).

Наши разногласия изранили святое тело Господа, но Святой Дух, объединяющий все члены, гораздо сильнее наших плотских разделений, подчеркнул Епископ Рима: того, что нас объединяет, намного больше, и чем ревностнее мы будем жить духовной жизнью, тем скорее восстановим – с Божьей помощью – полное единство между собой.

В прозвучавшем чтении Святейший Отец выделил два элемента, «полезных для экуменического пути»: единство в многообразии и свидетельство жизни. В день Пятидесятницы ученики, говорится в Деяниях апостолов, «все были единодушно вместе» (2,1). Они могли бы поклоняться Богу и благотворить ближним и по отдельности, но именно объединившись они широко открывают двери для Божьего деяния, продолжил Папа: «Находясь здесь, в Бахрейне, как малое стадо Христово, рассеянное по разным местам и конфессиям, мы осознаём необходимость быть едиными, исповедовать единую веру».

Объединяет христианский народ и укрепляет его единство прославление Бога, которое Дух Святой пробуждает в каждом верующем. Молитва хвалы влечёт нас к сердцу Небесного Отца и соединяет со всеми братьями и сёстрами, пояснил Папа: хвала и поклонение ведут к источникам живой воды, к источникам Святого Духа, возвращая нас к истокам, к единству.

Однако не следует забывать, что желанное единство складывается из разнообразия, отметил Епископ Рима. В рассказе о Пятидесятнице говорится, что каждый слышал учеников «говорящими его наречием» (Деян 2,6): Святой Дух не «штампует» один язык для всех, но даёт каждому говорить на языках других; Он не заключает нас в рамки однообразия, но помогает принять друг друга в наших различиях.

Святейший Отец размышлял над вторым элементом экуменического пути – свидетельством жизни: в Пятидесятницу ученики выходят наружу из Горницы, и с этого момента пойдут по миру. Страх, замыкавший их в домах, остался в прошлом: теперь они идут повсюду, но не для того, чтобы отличаться от других, и даже не для того, чтобы изменить порядок общества и мира, но чтобы собственной жизнью излучать великолепие Божьей любви. «Наша вера – это не столько речь, которую нужно произнести словами, сколько свидетельство, которое нужно показать делами; вера – не привилегия, которой нужно требовать, а дар, которым следует делиться. Как сказано в одном древнем тексте, христиане ‘не живут в отдельных городах, не пользуются каким-то странным языком, не ведут особый образ жизни, <…> всякий чужой край – их отечество. <…> Они живут на земле, но имеют гражданство на небесах. Они соблюдают установленные законы, но по своему образу жизни они выше законов. Они любят всех’ (Послание к Диогнету, V). Они любят всех: это и есть христианский знак отличия, суть свидетельства».

Завершая выступление, Папа Франциск подчеркнул: «У единства и свидетельства одна суть: мы не можем по-настоящему свидетельствовать о Боге любви, если мы не едины между собой, как того желает Господь. Мы не можем быть едиными, оставаясь каждый сам по себе, не открываясь для свидетельства, не расширяя границы своих интересов и общин во имя Святого Духа, Которому подвластен любой язык, дабы достичь каждого. Он объединяет и посылает, собирает в общении и посылает на миссию. Давайте вверим в молитве Святому Духу наш общий путь и призовем на себя Его излияние, обновлённую Пятидесятницу, которая дарует новый взгляд и скорый шаг на нашем пути к единству и миру».