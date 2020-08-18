Экуменическая община Тэзе отмечает свой 80-летний юбилей и 15-ю годовщину гибели своего основателя

В минувшее воскресенье экуменическая община Тэзе, которой скоро предстоит отметить свой 80-летний юбилей, вспоминала трагическое событие: 15 лет назад оборвалась жизнь ее основателя брата Роже. О деятельности и служении общины в условиях пандемии корреспонденту Vatican News рассказал ее представитель, брат Шарль-Эжен.

Франция, 20 августа 1940 г.: 25-летний швейцарский кальвинистский пастор Роже Шютц поселился в местечке Тэзе в Бургундии, где спустя некоторое время стал принимать нуждающихся или оказавшихся в затруднительном положении людей. Таким образом постепенно сформировалась община, известная ныне во всём мире. Сегодня ее членами являются католики и протестанты из 30-ти стран мира, которые следуют заветам своего основателя: продемонстрировать миру «метафору общности, закваску единства рода человеческого». Община проводит ежегодные встречи молодежи, на которые приглашаются все желающие. Паломники могут также какое-то время пожить в общине, чтобы напитаться ее экуменическим духом. Пятнадцать лет назад, 16 августа 2005 года, неуравновешенная женщина напала на брата Роже во время вечерней молитвы, нанеся ему несколько ударов ножом, от которых тот скончался.

Следовать далее указанным путем

«Брат Роже был, прежде всего, человеком общения, человеком, стремившимся распространить как можно шире атмосферу мира и примирения. И делал он это скорее своей жизнью, чем словами. Мы намереваемся следовать и идти в будущее именно этим путем», – отметил брат Шарль-Эжен, попутно процитировав еще такие слова основателя: «Мы не стремимся преподносить себя, но, по примеру Иоанна Предтечи, указывать на Христа».

Рассказывая о том, как в общине отметили годовщину гибели брата Роже, брат Шарль-Эжен подчеркнул, что всё совершалось в очень простой и непритязательной обстановке, вполне в духе отца-основателя. Особым элементом поминального мероприятия стало выставление древней коптской иконы, изображающей Христа, идущего куда-то вместе с приятелем. «Брат Роже видел в этой иконе иллюстрацию того, что Иисус сопровождает каждого из нас как Своего друга на его жизненном пути».

Навстречу 80-летию общины

Каким образом пандемия повлияла на деятельность общины? Таким был один из вопросов, отвечая на который брат Шарль-Эжен обратил внимание на то печальное обстоятельство, что в этом году в местечке Тэзе побывало куда меньше чем обычно юношей и девушек. На несколько месяцев пришлось вообще прекратить прием гостей, что, помимо прочего, нанесло общине еще и экономический ущерб, поскольку сама община существует на пожертвования паломников, а также за счет распространяемых среди них изделий собственного производства. «Мы возобновили прием гостей, начиная с Пятидесятницы, но это было уже несколько поздновато для прибытия организованных групп молодежи. Кроме того, по-прежнему актуальны требования социального дистанцирования, поэтому мы теперь имеем в среднем 500-600 гостей в неделю против 3-4 тысяч в предыдущие годы. Но наша программа работы с паломниками остается той же, что и раньше», – сказал представитель общины.

Он также отметил возросшую в условиях карантина роль социальных сетей и поведал о подготовке онлайн-конференции, приуроченной к празднованию 80-летия сообщества. Она будет проходить с 28 по 30 августа под девизом «Всегда находиться в пути, не отрываясь от корней». «Конференция организуется в уже опробованном нами в дни Пятидесятницы формате. Участникам будет дана возможность следить за общей молитвой, что является существенным моментом всей нашей жизни и молодежных встреч. Будет предложено погружение в библейские тексты. Будут размышления на различные темы. Будет предоставлена возможность задавать вопросы, то есть включаться в наш форум через диалог», – сообщил брат Шарль-Эжен.

По материалам Vatican News