Эксперты отметили трехкратный рост антисемитских инцидентов в школах Британии за пять лет

Количество антисемитских инцидентов в средних школах Великобритании почти утроилось за последние пять лет, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Jewish Chronicle.

Издание приводит итоги исследования независимого объединения «Общество Генри Джексона», созданного при Кембриджском университете. Эксперты изучили данные анкет, заполненных в 40% британских школ. Всего за 2017-2022 годы было выявлено более 1000 антисемитских инцидентов, 76 из которых оказались настолько серьезными, что учителя сообщили о них в полицию.

При этом если в 2017 году в школах, принявших участие в опросе, произошло 60 антисемитских инцидентов, то в этом году данный показатель увеличился почти втрое — до 164.

В общей сложности 290 школ, которые участвовали в исследовании, зафиксировали как минимум один антисемитский инцидент. Принимая во внимание, сколько школ не ответили и тот факт, что те, которые ответили, вероятно, лучше справляются с антисемитизмом, общее количество случаев почти наверняка намного выше, пишет издание.

Некоторые школы, участвовавшие в опросе, поделились подробностями отдельных случаев. 58% из них были связаны с издевательствами и оскорблениями в отношении учеников-евреев посредством ссылок на нацистов и Холокост. В список тревожных инцидентов входит практика шипения, имитирующего предполагаемый звук нацистских газовых камер, а также рисование свастики на классной доске, предложение почитать на уроке книгу Гитлера и др.

Эксперты предполагают, что резкий рост антисемитизма среди детей и подростков может быть связан с конфликтом между Израилем и ХАМАСом в мае 2021 года.