Эксперт: разработки в сфере ИИ не противоречат традиционным духовным ценностям

Разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) не противоречат большинству традиционных нравственных религиозных ценностей. В частности, православная вера не видит вероятности конфликта с высокими технологиями, так как они не затрагивают экзистенциальные вопросы, сказал в рамках форума «Технопром-2024» в Новосибирске ведущий научный сотрудник Института истории СО РАН, протоиерей Дмитрий Долгушин.

«Высокие технологии — инструментальная область. Вера же занимается экзистенциальными вопросами. Противоречий быть не может, так как они существуют параллельно. С недавнего времени высокие технологии дошли до вопроса о персональных цифровых двойниках. Мне кажется, вряд ли здесь возможен конфликт между высокими технологиями и верой, так как разделение на инструментальность и экзистенциальность остается. Цифровой двойник может быть инструментом, но не копией или воспроизведением личности», — сказал Долгушин.

Говоря о творческих возможностях искусственного интеллекта, он отметил, что ИИ не может претендовать на роль творца. «Он создает текст, который вторичен. Он не совершает экзистенциального развития, вряд ли создаст художественные миры, потому что воспроизводит уже найденное», — отметил Долгушин.

Выступая с докладом в ходе круглого стола, эксперт-консультант «Школы управления Сколково» (Москва) Сергей Переслегин согласился с тем, что православие допускает возможность создания сильного искусственного интеллекта. «В рамках христианской картины мира человек, создавая ИИ, пытается подражать творению. Но человек — лишь подобие Бога, поэтому искусственный интеллект уступает естественному. Это не означает, что он бесполезен. Его создание — важный шаг в саморазвитии и построении образа бога в себе», — сказал он.

Однако Переслегин подчеркнул, что будущее заключается во взаимодействии естественного и искусственного интеллектов, в связи с чем возникает вопрос о том, что брать за основу истины. «Для ИИ истина — это то, что не противоречит его исходным базам данным. Для человека есть разное представление об истине. Для христианина — Христос. Встает вопрос — кто управляет этим противоречием? Если им управляет человек, то мы строим мир весьма полезных нам технологий. Если же им управляет сам ИИ, то мы приходим в весьма опасный мир», — сказал эксперт.

«Технопром-2024» проходил в Новосибирске с 27 по 30 августа. Ключевая тема нынешнего форума — «Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России».



Источник: ТАСС