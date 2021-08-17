Экс-посол Словакии при Святейшем Престоле — о папском визите

Бывший посол Словацкой Республики при Святейшем Престоле 74-летний Юзеф Дравецкий связывает будущий визит Папы Франциска в Словакию с нереализованным визитом Бенедикта XVI. Об этом пишет Vatican News.

Юзеф Дравецкий, который в коммунистическую эпоху принадлежал к подпольной Церкви, в начале августа рассказал словацкому информационному агентству TASR, что во время своей дипломатической службы в Ватикане (2007-2013) он лично участвовал в рассмотрении планов Апостольского визита Папы Ратцингера в Словакию.

Эта поездка могла состояться в 2012 или 2013 году. Обычно по протоколу визит Папы Римского «требует» приглашение от главы государства и епископов страны. Кроме того, Папа рассматривает знаменательные годовщины или заранее запланированные события, а также срочность ситуации в стране, пояснил Дравецкий. Тогда поводом для этого могло быть 1150-летие прибытия в Великую Моравию славянских апостолов Кирилла и Мефодия. Однако из-за ухудшения здоровья Бенедикта XVI рассмотрение вопроса об этом визите Святейшего Отца было отложено на год.

«А потом ещё произошла накладка с постсинодальным визитом Понтифика в Ливан, который готовили другие структуры Римской Курии и который состоялся в сентябре 2012 года. Таким образом, обсуждение возможной поездки в Словакию было отложено до новой даты. Но уже в феврале 2013 года Бенедикт XVI объявил о добровольном уходе со своего поста», — пояснил экс-посол.

Он также прокомментировал чрезвычайно короткий по стандартам Ватикана период от объявления до осуществления паломничества в Словакию. По мнению бывшего посла, это может свидетельствовать о том, что Папа Франциск планировал свой визит намного раньше.

В любом случае Дравецкий убежден, что причин для спонтанного визита Папы больше, чем часто думают: «Возможно, он видит ещё какие-то проблемы в Церкви Словакии, о которых мы не знаем. А может быть, мы просто типичная страна, которой угрожают современные соблазны?» — размышляет словацкий дипломат.