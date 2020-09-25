«Экономика Франциска» пройдет в онлайн-формате

Папа Франциск пригласил в город святого Франциска молодых экономистов, чтобы обсудить вместе с ними экономику, которая «позволяет жить, а не убивает, включает, а не отвергает, очеловечивает, а не обесчеловечивает, заботится о творении, а не разоряет его». Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Международный форум молодых экономистов и предпринимателей «Экономика Франциска», который должен был состояться в Ассизи в марте этого года, пройдет с 19 по 21 ноября в стриминге. Подтверждено виртуальное участие Папы Франциска.

Онлайн-форум предусматривает работу в группах, выступления докладчиков, встречи, посвященные францисканской духовности, концерты и выставки.

Следующая встреча состоится уже в Ассизи будущей осенью, когда эпидемиологическая обстановка позволит всем записавшимся принять участие.

С подробностями участия в мероприятии можно ознакомиться на сайте www.francescoeconomy.org

(На фото — «Экономика Франциска», подготовительная встреча бразильских участников)