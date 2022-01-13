Египетский парламент примет новый закон о статусе христиан

Парламент Египта планирует ратифицировать новый закон, разработанный в сотрудничестве с местными Церквями и касающийся личного правового статуса христиан в стране, сообщает Vatican News.

Ожидается, что в ближайшее время парламент Египта одобрит долгожданный закон о личном правовом статусе христиан в Египте. По словам члена парламентского законодательного комитета, законопроект должен быть обсужден вскоре после того, как парламент откроет свою новую сессию 23 января 2022 года.

Разработка нового законодательства, включающего кроме того положения по деликатным вопросам, касающимся семейного права, — это длительный процесс, который начался в 2014 году и в котором участвовали все египетские Церкви.



Долгий процесс

Министерство юстиции завершило процесс разработки законопроекта в июне 2021 года после шестнадцати сессий, в ходе которых проводились консультации с экспертами по правовым вопросам, государственными чиновниками и представителями Церквей для достижения консенсуса по формулировке текста.

Обсуждения были сосредоточены, в частности, на деликатных вопросах, таких как развод и юридическое раздельное проживание супругов, к которым у разных религиозных христианских организаций бывают и различные церковные подходы. В итоге христианские лидеры страны представили свой совместный согласованный текст египетским властям 15 октября 2020 года.



Сотрудничество с Церквями

Сотрудничество с христианскими лидерами в разработке закона подтверждает хорошие отношения между поместными Церквями и нынешним египетским правительством во главе с президентом Абдулом Фаттахом ас-Сиси.

С тех пор как политик пришел к власти в 2014 году, на посту президента он сделал целый ряд дружеских жестов по отношению к местным Церквям, в особенности к Коптской Церкви, которая является крупнейшей христианской общиной в стране.

Ас-Сиси — первый президент Египта, посетивший коптские рождественские литургии, не раз он определял коптскую общину как неотъемлемую часть египетской идентичности.

В 2015 году он резко отреагировал на обезглавливание 21 египетского христианина-копта боевиками ИГИЛ в Ливии, а в июле 2016 года объявил, что ужесточит наказания для тех, кто подстрекает к религиозному насилию.

30 августа 2016 года египетский парламент одобрил новый закон, призванный облегчить строительство новых церквей в Египте, что в течение многих лет было основной причиной напряженности в отношениях с мусульманским большинством, особенно на юге. Однако улучшение отношений не остановило нападения исламистов на христиан в Египте.

Сегодня христиане составляют около 10 процентов от 87-миллионного населения страны.



(На фото — Президент Абдул Фаттах Халил ас-Сиси приветствует Патриарха престола Святого Марка Папу Александрийского Тавадроса II и коптскую общину по случаю Рождества)