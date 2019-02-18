«Дверь эвтаназии распахивается все шире». Почему общество больше не хочет обсуждать страдание

«Дверь эвтаназии распахивается все шире». Почему общество больше не хочет обсуждать страдание

Февраль 18, 2019

«Когда-то это была щелочка для терминальных больных, теперь дверь сняли с крючка, и она распахивается все шире. Сегодня применяется не только к терминальным пациентам, но и к тем, кто страдает деменцией или просто устал от жизни. Но при деменции не что иное, как способ решения проблемы ухода за пациентом».

Об эвтаназии, ее последствиях для общества, об этических вопросах и критериях умирания, значении смерти с духовной точки зрения ученые и богословы говорили на международной «Смерть и умирание в технологическом обществе: между биомедициной и духовностью». Организаторами мероприятия выступили структуры Римско-Католической и Русской Православной Церквей — Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Папский совет по содействию христианскому единству, Папская академия жизни и  имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Лишь 50% россиян знают, что такое эвтаназия. Такие данные недавно опубликовал ВЦИОМ. Столько же наших сограждан одобряет добровольный уход из жизни людей, болезнь которых сопровождается сильными страданиями. В России эвтаназия запрещена, в отличие от ряда стран Западной Европы, где она легализована более 15 лет назад.


не хочет обсуждать страдание и организует суицид”

Большинство больниц Бельгии основаны сестричествами, потому носят имена святых. Однако сейчас названия больниц уже ничего не отражают: к Католической Церкви они не имеют никакого отношения. Практически в каждой больнице есть услуга эвтаназии — как части интегративной паллиативной помощи. Некоторые больницы, может, и хотели бы отказаться от применения эвтаназии, но сделать этого не могут, так как такие поползновения моментально приобретают политический характер, рассказал на конференции священник Гентского университета Берт Вандерхейген.

Эвтаназия была легализована в стране в 2002 году и сначала применялась только к паллиативным больным. В тот год официально было зарегистрировано 209 случаев. Сейчас “узаконенная ” набирает обороты, в 2017 году зарегистрировано уже 2309 случаев. Реальное число пациентов, подвергшихся эвтаназии, неизвестно, так как некоторые врачи не хотят сообщать о ее применении.

В Голландии, где эвтаназия также легализована, число смертей, приходящихся на эту процедуру, составляет 4,4% от общего числа смертей в стране. По мнению священника Берта Вандерхейгена, реальная цифра для Бельгии примерно такая же.

– Когда-то это была щелочка для терминальных больных, теперь дверь сняли с крючка, и она распахивается все шире. Сегодня эвтаназия применяется не только к терминальным пациентам, но и к тем, кто “сильно страдает” и, может быть, умрет через несколько лет, кто страдает деменцией, кто просто устал от жизни. “Я прожил хорошую жизнь. Этого достаточно”, – говорят такие люди, запрашивая эвтаназию.

По мнению бельгийского священника, подобные ситуации демонстрируют нежелание общества сталкиваться со страданием как неотъемлемой частью жизни человека.

– Эвтаназия при деменции не что иное, как способ решения проблемы ухода за пациентом, — сказал Вандерхейген. – Общество вообще не хочет больше обсуждать страдание и просто организует суицид.

Вандерхейген привел разговор, произошедший на международной конференции по биоэтике в Роттердаме. Представителю Голландии задали вопрос: “Что вы посоветуете странам, которые хотят ввести закон об эвтаназии?” Сторонник эвтаназии ответил: “Пусть врачи к этому не имеют отношения”. Сегодня все еще врач определяет, попадает ли человек под действие закона об эвтаназии. Защитники же эвтаназии предлагают ввести другую установку: “Я хозяин своей жизни. И если хочу покончить с нею – это мое дело”. По мнению Вандерхейгена, ситуация в Бельгии — лишнее подтверждение тому, как далеко можно выйти за рамки предписанного, когда общество во главу угла ставит индивидуализм.

– Западная Европа чрезвычайно секуляризована, – рассказал священник Берт Вандерхейген, который многие годы оказывает пастырскую заботу тысячам людей. – Религия рассматривается как частное дело и не должна присутствовать в публичном пространстве. Духовность маргинализирована. Высшей ценностью сегодня является автономия человека. Человек – автор собственной жизни. Бог отсутствует в этой парадигме.

Медицина сосредоточена на борьбе с болезнью и смертью, поэтому личность пациента оставляется за бортом. По словам священника, в системе помощи в Бельгии нет места и времени обсудить с пациентом, что с ним происходит, его жизнь диссоциирована от духовности.

Однако ВОЗ подразумевает под паллиативным уходом подход, обеспечивающий улучшение качества жизни пациента и его семьи перед лицом заболевания, несущего угрозу жизни. Подход обеспечивает профилактику и смягчение страдания через грамотную оценку состояния, связанную с болью и физическими страданиями, предполагая в том числе психологическую и духовную заботу о пациенте.


Причинение смерти – преступление и неуважение к Богу

Даже в странах европейской цивилизации христианские символы вытесняются из общественной жизни, сказал на открытии . Люди не признают присутствие образа Божия в каждом из нас с момента рождения до его естественной смерти и потому допускают возможность манипулировать чужой жизнью.

– Эвтаназия – преступление человека против самого себя и против общества. Разрешенная в масштабах целой страны, она говорит о глобальной духовной болезни. Ее пропаганда способна превратиться в смертоносную государственную идеологию, как только количество людей преклонного возраста станет для страны социальной проблемой, — подчеркнул архиерей. – Таким путем созидается цивилизация смерти вместо цивилизации любви.

Высказанные главой ОВЦС тезисы нашли подтверждение и в выступлении главы Папского совета по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха.

– Сейчас, когда достигнуты большие успехи в медицине и технике, смерть происходит обычно в больнице и по решению врача (врач решает, следует ли прервать лечение или не начинать его), – сказал представитель Святейшего Престола. – Мы как христиане знаем, что тело служит человеку для спасения. Но так же нужно подходить и к смерти.

В катехизисе Католической Церкви эвтаназия признана нравственно неприемлемой, как и любое действие или бездействие, предназначенное для причинения смерти, поскольку “это нарушает человеческое достоинство и является актом неуважения к Богу”.

Даже если смерть неизбежна, нельзя отказывать человеку в уходе – паллиативной помощи, которая по сути и есть особая форма милосердия.

– Каким бы острым ни было состояние человека, – сказал кардинал Кох, – мы должны заботиться о живущем, не пытаясь сократить жизнь, но и не сопротивляясь приходу конца. Этот принцип совпадает и у католиков, и у православных. Достойная смерть подразумевает подготовку к смертному концу. Мы призваны принимать во внимание все духовные аспекты жизни человека. Окруженный христианской заботой, входя в последнюю стадию своей жизни, человек имеет возможность переосмыслить свою жизнь и вступить с ожиданием в Вечность.


Почему паллиативную помощь приравняли к бесполезной деятельности

Биоэтика твердит о выборе человека и необходимости этот выбор защищать, но мало размышляет о смысле и цели человеческой жизни. По мнению президента Папской академии жизни архиепископа Винченцо Пальи, сегодня “вопрос уже стоит о защите человеческой жизни и сохранении уважения к ней”.

– Сопровождение умирающих – важная тема. Но сегодня медицинская практика (призванная защищать жизнь) оказывается извращена, – выразил свое беспокойство архиепископ. – Прогресс в науке делает лечение главной целью клинического процесса. Врачи все чаще смотрят на уничтожение болезни как на единственную задачу, стараются излечить болезнь любой ценой, а неудачу рассматривают как поражение медицины.

Все это, по мнению архиепископа, открывает путь для упрямого и неразумного использования крайних средств медицинского лечения, которые часто причиняют пациенту страдания, без которых можно было бы обойтись.

Главное, увлекаясь процессом, медики забывают о пациенте, о высшем благе для личности, об уважении к человеческому достоинству. “Если нельзя вылечить, это не значит, что ничего нельзя сделать”, – сказал архиепископ. Он добавил, что, признав фундаментальное обязательство медицины заботиться о страдающем человеке, нельзя сводить это служение к техническому процессу.

По словам итальянского архиепископа, необходимо преодолеть недоразумение, приравнявшее паллиативную помощь к бесполезной деятельности. Ведь паллиативная помощь подразумевает активную холистическую (всецелую) помощь человеку любого возраста, страдающему серьезным заболеванием, в особенности тому, кто приближается к концу жизни. Главная цель паллиативной помощи – повышение качества жизни больных и их родственников.

– Необходимо, чтобы люди видели, что умирающий не оставлен Богом. Духовная поддержка такого человека должна оказываться до самого его конца, ведь в жизни каждого бывают драгоценные моменты примирения и прощения, – заключил иерарх.


Теперь о смерти стараются забыть

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон также согласился, что отношение к смерти в обществе за последние годы изменилось.

– Если раньше мудростью считалось помнить о смерти, теперь о смерти стараются не помнить, забыть. Люди хотят сделать жизнь приятной и наполненной удовольствием, вместе с тем совершенно не боятся самовольно прекратить свою жизнь и перейти грань, которая отделяет нас от другого мира. Но эти крайности в отношении к смерти вредят человеческой душе.

В России открывается все больше хосписов и паллиативных отделений, что позволяет получить помощь и не умереть в одиночестве. Но даже здесь, говорит епископ Пантелеимон, человек умирает, окруженный персоналом медучреждений, а не близкими.

Уделить особенное внимание тем, кто готовится к кончине, находится в тревоге, страхе, у кого нет понимания, что будет после смерти, призвана в первую очередь Церковь. По словам епископа Пантелеимона, опыт подобного служения в нашей стране не так велик, хотя именно в состоянии болезни человек как никогда восприимчив к проповеди. Он отметил, что в стране как таковых нет больничных капелланов, которые получали бы жалованье от государства, хотя и растет число священников, сестер милосердия и добровольцев, помогающих умирающим людям.

– Задача Церкви не только в облегчении страданий человека, – заключил православный иерарх, – мы должны помочь человеку понять смысл страданий и помочь подготовиться к переходу в другую жизнь.


Дарья Рощеня

Источник: Правмир

Фото: doctorantura.ru

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