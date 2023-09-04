Две трети британцев поддерживают идею эвтаназии и клинической помощи в самоубийстве

Две трети британцев поддерживают идею эвтаназии и больничной помощи в самоубийстве, хотя Католическая Церковь противится ее легализации, а Конгрегация вероучения считает эти «услуги» преступлением, пишет «Седмица» со ссылкой на CNA.

Большинство британцев выступают за легализацию эвтаназии и клинической помощи в самоубийстве. [Разница этих понятий в том, что эвтаназии подвергают недееспособных пациентов по настоянию ближайших родственников; а клиническая помощь в самоубийстве оказывается дееспособным пациентам]. Данные опроса появились весьма к кстати в то самое время, когда британские политические лидеры обсуждают возможность легализации этих процедур на всей территории Содружества.

Опрос проведен в июле британской социологической службой Ipsos. Респондентов спрашивали, считают ли они, что «нужно узаконить помощь врача пациентам возрастом от 18 лет в уходе из жизни путем назначения соответствующих препаратов для самостоятельного приема при соблюдении определенных условий». Шестьдесят восемь процентов респондентов ответили «да», 17% «нет», и 18% «затруднились с ответом».

Результаты опроса впервые были опубликованы изданием The Guardian. Эти цифры довольно близко совпали с итогами аналогичного прошлогоднего опроса, проведенного той же социологической службой. Тогда взрослых британцев спрашивали, согласны ли они с тем, что следует «узаконить помощь врача неизлечимо больному пациенту, желающему покончить с собой, путем назначения смертельного препарата». Шестьдесят девять процентов респондентов ответили утвердительно.

Стабильные цифры поддержки идеи легализации этих врачебных услуг появляются в прессе в то время, когда британский парламент рассматривает возможность легализацию клинической помощи в самоубийстве. Активисты настаивают на принятии соответствующего закона, ссылаясь на права человека, а критики предостерегают от легализации убийств с помощью врача ввиду многих прямых и косвенных негативных последствий и возможных злоупотреблений.

Парламент Великобритании в течение всего 2023 года проводил «изучение практических случаев клинической помощи в самоубийстве», в ходе которого чиновники изучали все аспекты легализации этой услуги, которую они называют тяжеловесным юридическим оборотом «участие медработников в предоставлении смертоносных препаратов по добровольному запросу [дееспособного] пациента, желающего уйти из жизни».

Католическая Церковь решительно выступает против внешнего вмешательства в умирание. Более того, ватиканский Департамент вероучения заявил в 2020 году, что эвтаназия является «преступлением против человеческой жизни» и «порочным деянием по своей сути в любой ситуации и обстоятельствах».

В парламенте состоялось уже несколько слушаний этого вопроса в период с мая по июль, на которые парламентарии приглашали различных экспертов и ученых, дабы изучить весь спектр мнений за и против легализации клинических самоубийств. В настоящее время, по действующему законодательству Великобритании, помощь врача в самоубийстве пациенту трактуется как умышленное или непредумышленное убийство, в зависимости от ряда обстоятельств и юридических тонкостей. Британские политики подавляющим большинством голосов отвергли попытку легализации клинической помощи в самоубийстве в 2015 году. Опрос социологического центра YouGov, проведенный в 2021 году, показал, что только 35% членов парламента поддерживают предложения о внесении изменений в британское законодательство, дабы «позволить врачам оказывать помощь в уходе из жизни пациенту, страдающему неизлечимой болезнью».

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Тем временем, согласно проведенному исследованию, 58% российских врачей также выступили за введение эвтаназии, сообщает онлайн-издание «Медицинская Россия».

Компания «Медицинские информационные решения» провела опрос в мобильном приложении «Справочник врача» среди 4772 врачей по поводу необходимости эвтаназии в России. 58% из них назвали себя сторонниками такой практики.

Из всех принимающих участие в голосовании 42% специалистов наиболее подходящим термином для эвтаназии считают «право человека на смерть без мучений», 30% – определили её как «реализацию права человека распоряжаться своей жизнью», 10% – «самоубийство, ассистируемое врачом», по 9% – «убийство из сострадания» и «обычное убийство, ничем не отличающееся от любого криминального».

Основным аргументом, почему нужно ввести в России эту практику, медработники считают желание пациента избежать мучений. При этом заниматься этим должен отдельный уполномоченный врач-специалист, уверены 83% респондентов, которые хотят узаконить эвтаназию.