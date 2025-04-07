Два взгляда на Страсти Христовы: уникальная выставка открылась в Кастель-Гандольфо

В Кастель-Гандольфо открылась уникальная выставка, на которой два непревзойдённых шедевра итальянского Возрождения — «Оплакивание Христа» художника Джованни Беллини и «Мёртвый Христос, поддерживаемый ангелами» Содомы (настоящее имя ‒ Джованни Антонио Бацци) — раскрывают разные художественные подходы к теме Страстей Христовых.

Выставка, подготовленная Отделом искусства XV–XVI веков Ватиканских музеев, начала работу в субботу 5 апреля. Она будет проходить в период Великого поста и Пасхи, позволяя зрителям не только оценить художественную ценность представленных произведений, но и погрузиться в их богословский контекст.

Обе картины, сосредоточенные на изображении безжизненного тела Христа, демонстрируют выдающееся мастерство своих создателей, а также становятся визуальной медитацией о жертве Спасителя.

«Оплакивание Христа» Джованни Беллини — это сохранившаяся часть алтарной композиции, созданной около 1475 года для церкви Святого Франциска в Пезаро. В 1797 году произведение было похищено французами после подписания Толентинского договора, но благодаря посредничеству Антонио Кановы оно было возвращено в Италию и с 1820 года хранится в Ватиканских музеях. Недавняя реставрация восстановила его первоначальную цветовую гамму и совершенную композицию, построенную на тонких нюансах света, прозрачности и использовании драгоценных пигментов, таких как лак и лазурит. Особую трогательность картине придаёт фигура Марии Магдалины, склонившейся в немой скорби над телом Спасителя, её руки создают движение, напоминающее безмолвный шёпот вечности.

Картина «Мёртвый Христос, поддерживаемый ангелами» была создана художником Содомой около 1505 года. Шедевр принадлежит Достопочтенному архибратству Мадонна-дель-Орто в Риме. Это произведение, насыщенное скорбью и светом одновременно, изображает тело Христа, бережно поддерживаемое четырьмя ангелами. Композиция пронизана эмоциональной напряжённостью и утончённостью. Сходство художественного решения с бронзовым рельефом Галеаццо Монделлы, известного как Модерно, создававшего свои произведения в Милане около 1500 года, подчёркивает связь картины с художественной традицией Северной Италии и наследием Леонардо да Винчи.

Картины Беллини и Содомы представляют два противоположных подхода к изображению Страстей Христовых: Беллини сосредоточен на повествовании и сострадании, а Содома выражает динамичную напряжённость и яркую силу, отметил Фабрицио Биферали, куратор Отдела искусства XV–XVI веков, в коммюнике, представляющем выставку.

Экспозиция оформлена таким образом, чтобы создать атмосферу созерцания, а сопровождающие её двуязычные информационные панели помогут зрителю глубже понять смысл представленных шедевров.



Источник: русская служба Vatican News