Духовные упражнения. Папа: молиться о нуждах Церкви и человечества

6 марта, после чтения молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск попросил верующих сопровождать его в течение недели великопостных духовных упражнений, вплоть до 11 марта, передает Vatican News.

В частности, Святейший Отец сказал:

«Сегодня вечером вместе с сотрудниками Римской Курии мы начнём духовные упражнения. Охватим нашими молитвами все нужды Церкви и человеческой семьи. И вы тоже, пожалуйста, молитесь о нас».

Второй год подряд, в связи с чрезвычайной коронавирусной ситуацией, великопостные упражнения Римской Курии будут проходить в частном порядке; прежде иерархи посвящали это время молитвам и размышлениям в Доме Божественного учителя в городе Аричча близ Рима. В течение ближайшей недели будут приостановлены все встречи Святейшего Отца, включая общую аудиенцию в среду 9 марта.