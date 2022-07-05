Древнейшие в Англии монашеские четки, сделанные из рыбьих позвонков, найдены на острове Линдисфарн

На острове Линдисфарн, недалеко от побережья Нортумберленда, известном в Англии как «Святой остров», археологи обнаружили самые старые четки, когда-либо найденные в Англии, передает «Седмица» со ссылкой на Аrkeonews.

Ожерелье, сделанное из позвонков лосося в 8 или 9 веке, является единственным артефактом, когда-либо найденным в могилах на острове Линдисфарн.

Рыбные позвонки, важная ранне-христианская эмблема, были расположены группой вокруг шеи скелета, предположительно, монаха, погребенного в известном раннесредневековом монастыре.

Святой остров Линдисфарн, религиозный центр, основанный в 7 веке королем Нортумбрии Освальдом, известен как место первого набега викингов на Британию в 793 году.

Остров был покинут монахами в 875 году, когда с него были вывезены изысканные Линдисфарнские Евангелия, написанные и иллюстрированные около 700 года нашей эры.

Линдисфарнские Евангелия — самый замечательный текст, сохранившийся от англо-саксонской Англии. Остров Линдисфарн является родиной этих Евангелий, одной из самых знаменитых иллюстрированных книг в мире: они были написаны монахами аббатства, находившегося на острове.

До недавнего времени здесь не проводилось значительных раскопок. В 2014 году доктор Дэвид Петтс из Университета Дарема присоединился к краудсорсинговой платформе DigVentures, чтобы найти финансирование для археологических исследований этого древнего англосаксонского монастыря. С тех пор раскопки на этом месте велись за счет краудфандинга.

По словам доктора Дэвида Петтса, соруководителя проекта и специалиста по раннему Христианству из Даремского университета, найденные четки могли использоваться для частного ритуала поклонения.

«Мы думаем о великой церемониальной стороне раннесредневековой жизни в монастырях и великих произведениях, таких как Линдисфарнские Евангелия. Но то, что мы здесь имеем, говорит о гораздо более личной стороне раннего Христианства», — сказал он.

Петтс отметил, что бусы древних четок были опознаны зооархеологом Мариной Чорро Гинер. «Эта умный исследовательница с орлиным взглядом посмотрела на них и сказала, что на самом деле это не просто рыбьи кости, они были изменены и во что-то превратились», — сказала она.

Во время сезона раскопок 2021 года бусы были обнаружены на шее взрослого мужчины, который, скорее всего, был монахом. Отверстия в позвонках, через которые проходит спиной мозг, были увеличены либо во время изготовления ожерелья, либо с течением времени, когда кости изнашивались от употребления.

Рыба была одной из первых признанных христианских эмблем, поэтому рыбьи кости являются тематически весьма подходящим материалом для религиозных аксессуаров, а также легко доступным местным промысловым ресурсом.