Драма ватиканских выборов в новом фильме Эдварда Бергера «Конклав»

В российский прокат выходит электоральный триллер Эдварда Бергера «Конклав» — экранизация бестселлера Роберта Харриса о выборах Папы Римского. Выдающийся актерский ансамбль разыгрывает в прекрасных итальянских декорациях борьбу всего хорошего против всего плохого, подводя зрителей к неутешительному выводу, что победа первого над вторым возможна только при непосредственном божественном вмешательстве. Рассказывает кинокритик Юлия Шагельман («Коммерсантъ»).

Современный, не исторический Ватикан, несмотря на декоративность костюмов и интерьеров и ритуализированный регламент (на котором можно построить хоть производственную драму в духе «как это устроено», хоть психологический триллер), не так уж часто становится предметом интереса для кинематографа. Если не считать многочисленные ужастики про экзорцизм да экранизации Дэна Брауна, за последние полтора десятка лет можно вспомнить разве что комедию Нанни Моретти «У нас есть Папа!» (2011), которая начиналась как раз с конклава, а продолжалась побегом свежеизбранного понтифика, не желавшего принимать эту ношу, да двойной байопик «Два Папы» (2019), в котором Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс с привычным мастерством изображали соответственно Бенедикта XVI и Франциска.

Но шире всех распахнул двери Римской курии для поп-культуры, конечно, Паоло Соррентино в своем сериале «Молодой Папа» (2016) и его продолжении «Новый Папа» (2020). Тут уж даже самые далекие от католицизма люди узнали, как выглядят папские покои изнутри, в каком порядке происходит облачение святого отца, кто пишет ему речи и какие интриги плетутся в его администрации. Кстати, роман Роберта Харриса, еще более подробно разъясняющий все эти тонкости, вышел одновременно с «Молодым Папой», в 2016 году.

Так что «Конклав», поставленный режиссером недавнего «На Западном фронте без перемен» (2022) Бергером со свойственными ему одновременно размахом и скрупулезным вниманием к деталям, ложится на подготовленную почву. Зрителям можно даже не объяснять, что означает термин in pectore (означает он назначение кардинала личным секретным решением Папы).

Именно так Папа (Бруно Новелли), со смерти которого начинается фильм, посвятил в кардиналы мексиканца Винсента Бенитеза (Карлос Диез), архиепископа Кабула. Тот появляется на конклаве, к вящему изумлению остальных 117 кардиналов, буквально в последний момент, когда двери Сикстинской капеллы уже почти готовы закрыться за их спинами. Не знал о его существовании в том числе и декан коллегии кардиналов Томас Лоуренс (Рейф Файнс), которому покойный понтифик завещал организовать выборы своего преемника. За эту задачу Лоуренс берется с большой неохотой, ведь он хотел отойти от дел и укрыться в монастыре, так как уже некоторое время испытывает кризис веры — не в бога, но в церковь как институт,— однако откладывает отставку, повинуясь чувству долга.

Внезапное появление Бенитеза не единственный сюрприз, с которым приходится столкнуться Лоуренсу. От префекта Папского дома Возняка (Яцек Коман) он узнает, что перед смертью папа отправил в отставку кардинала Трамбле (Джон Литгоу) — одного из фаворитов грядущих выборов. Однако никаких подтверждений, кроме слов Возняка, этому нет, а сам Трамбле все отрицает, поэтому одновременно с участием в конклаве Лоуренс затевает расследование, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло.

Помимо канадца Трамбле, на шкале политических взглядов кандидатов в папы занимающего центристскую позицию, лидерами гонки являются итальянский консерватор Тедеско (Серджо Кастеллитто), считающий, что все проблемы Церкви как начались с разрешения переводить латинскую мессу на национальные языки в 1969 году, так и будут продолжаться, пока прихожанам не напомнят хорошенько о страхе Божьем; американец-либерал Беллини (Стэнли Туччи), некоторые идеи которого даже его сторонники полагают чересчур прогрессивными; и нигериец Адейеми (Лусиан Мсамати) — упертый традиционалист, зато потенциально первый чернокожий Папа в истории. Лоуренс симпатизирует Беллини и, как ни противны ему подковерные интриги, вынужден в них ввязаться, лишь бы не допустить к власти партию охранителей во главе с Тедеско. Каково же его удивление, когда на первом голосовании он слышит и свое имя в первой пятерке кандидатов, набравших больше всего голосов.

«Конклав» — это одновременно и политический триллер, в перипетиях которого можно увидеть параллели с предвыборной обстановкой почти в любом современном государстве, и герметичный детектив практически в духе Агаты Кристи, только вопрос «Кто это сделал?» относится не к убийству, а к секретным перепискам и глубоко запрятанным банковским переводам. Несмотря на размеренный ритм, любовь к эффектным статичным кадрам, про каждый из которых можно сказать пресловутое «Хоть на стену вешай!», долгие разговоры и многозначительные паузы (в одной из них пару Файнсу составляет примкнувшая к впечатляющему мужскому касту Изабелла Росселлини), фильм отлично держит напряжение, искусно подводя зрителей к взрыву — буквальному и метафорическому. Возможно, накал страстей здесь не такой яростный, как на настоящих выборах, но зато, в отличие от реальной жизни, вряд ли кто-то будет разочарован результатом.



Юлия Шагельман

Источник: «Коммерсантъ»