Дональд Трамп призвал Конгресс запретить аборты на поздних сроках
Президент США Дональд Трамп призвал конгресс запретить аборты на поздних сроках. Об этом он заявил в обращении к законодателям в среду, 6 февраля.
«Чтобы защитить достоинство каждого человека, я прошу Конгресс принять закон, запрещающий аборты на поздних сроках беременности», — заявил американский лидер, выступая во вторник перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».
«Давайте вместе создадим общество, которое дорожит невинной жизнью. Давайте утвердим эту истину — все дети, рожденные и нерожденные, созданы по образу Божьему», — цитирует ТАСС слова 45-го президента США.
Вопрос об ограничении права на аборты был одним из самых эмоциональных в ходе предвыборной кампании 2016 года, и сразу после вступления в должность президента Трамп подписал указ, который восстанавливал запрет на выделение федеральными властями США средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию.
Этот запрет был введен в 1985 году президентом-республиканцем Рональдом Рейганом, затем запрет отменяли президенты-демократы Билл Клинтон (в 1993 году) и Барак Обама (в 2009 году). Республиканец Джордж Буш — младший действие запрета восстанавливал.
В 2018 году поздние аборты были разрешены в семи странах, среди которых Соединенные Штаты Америки, Китай и Северная Корея.
В июне 2018 года Папа Франциск сравнил аборты с преступлениями нацистов.
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