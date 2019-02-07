Дональд Трамп призвал Конгресс запретить аборты на поздних сроках

Дональд Трамп призвал Конгресс запретить аборты на поздних сроках

Февраль 07, 2019

Президент призвал конгресс запретить на поздних сроках. Об этом он заявил в обращении к законодателям в среду, 6 февраля.

«Чтобы защитить достоинство каждого человека, я прошу Конгресс принять закон, запрещающий аборты на поздних сроках беременности», — заявил американский лидер, выступая во вторник перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

«Давайте вместе создадим , которое дорожит невинной жизнью. Давайте утвердим эту истину — все дети, рожденные и нерожденные, созданы по образу Божьему», — цитирует ТАСС слова 45-го президента США.

Вопрос об ограничении права на аборты был одним из самых эмоциональных в ходе предвыборной кампании 2016 года, и сразу после вступления в должность президента Трамп подписал указ, который восстанавливал запрет на выделение федеральными властями США средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию.

Этот запрет был введен в 1985 году президентом-республиканцем Рональдом Рейганом, затем запрет отменяли президенты-демократы Билл Клинтон (в 1993 году) и Барак Обама (в 2009 году). Республиканец Джордж Буш — младший действие запрета восстанавливал.

В 2018 году поздние аборты были разрешены в семи странах, среди которых Соединенные Штаты Америки, Китай и Северная Корея.

В июне 2018 года сравнил аборты с преступлениями нацистов.

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