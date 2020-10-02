Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на коронавирус у него и его супруги Меланьи оказались положительными. Об этом Трамп написал в своем твиттере в пятницу. По его словам, он и Меланья немедленно уйдут на самоизоляцию и начнут процесс лечения. «Мы справимся с этим вместе», — пообещал президент США.

За несколько часов до этого Трамп сообщил, что переходит вместе с женой в режим самоизоляции, поскольку у его советницы Хоуп Хикс выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!» — написал тогда президент. Он сообщил, что вместе с женой сдал тест на COVID-19. Пока результаты не будут готовы, глава государства и первая леди США будут находиться на самоизоляции.

О заболевании Хикс COVID-19 ранее со ссылкой на источники сообщил Bloomberg. По данным агентства, она сопровождала Трампа во вторник во время поездки на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг в штате Миннесота.

Лечащий врач президента Шон Конли сообщил, что президент и его жена чувствуют себя хорошо. Конли также выразил надежду, что 74-летний глава государства продолжит выполнять свои обязанности в период выздоровления, сообщает AP. Белый дом сообщил, что президент отменил все очные мероприятия.

Случаи заражения COVID-19 фиксировали в Белом доме уже несколько раз. Так, в мае коронавирус выявили у бывшей тогда пресс-секретарем вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер, а в конце июля заразился помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Оба уже выздоровели и вернулись к работе.

Трамп заболел в самый разгар предвыборной гонки, голосование на выборах президента состоится 3 ноября. В ночь на среду, 30 сентября, в Кливленде (штат Огайо) состоялись первые дебаты с Джо Байденом.