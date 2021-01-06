Дом Младенца Иисуса на Капитолийском холме

Рядом с Капитолийским холмом, недалеко от внушительного монумента Виктору Эммануилу II, стоит церковь Санта-Мария-ин-Арачели, несомненно, одна из самых известных церквей Рима.

Эта базилика связана с древней легендой, главным героем которой был император Октавиан Август. Рассказывают, что римские сенаторы пожелали поклоняться ему как божеству; тогда Август призвал предсказательницу, чтобы узнать, будет ли на земле человек более великий, чем он. Через три дня император получил пророчество о том, что вскоре Царь веков сойдёт с небес. Вскоре самому Августу было видение: алтарь, на нем женщина с младенцем. Видение сопровождалось голосом, возвещавшим: «Се Дева, Которая примет в Своем чреве Искупителя мира. Это жертвенник Сына Божьего». После этого Август решил поставить жертвенник на месте видения. Отсюда, скорее всего, и происходит название базилики Санта-Мария-ин-Арачели («Небесный алтарь»).

Во времена Августа здесь стоял храм Юноны Монеты, а рядом с ним – императорский дворец. Одна из колонн центрального нефа, а точнее, третья слева, как говорят, взята из императорской спальни, места, где произошло предполагаемое видение. Кроме того, в левом трансепте базилики можно полюбоваться урной из порфира, стоящей на встроенном в пол алтаре, который считается оригинальным алтарём, воздвигнутым по приказу императора Августа.Эта базилика известна во всём мире и особенно в Риме, потому что внутри неё хранится чудотворный образ Младенца Иисуса. Однако то, что можно видеть сегодня, является точной копией оригинала, пропавшего загадочным образом в 1994 году.



Это красивая деревянная скульптура высотой около 60 сантиметров. Считается, что оригинал, датируемый четырнадцатым веком, был вырезан францисканским монахом из оливкового дерева, происходящего из Гефсиманского сада. Статуя Богомладенца, окружённая многочисленными письмами и записками, написанными в основном детьми, хранится в специальной часовне рядом с ризницей. Первая попытка кражи чудотворной статуэтки была сделана ещё в 1794 году: некая женщина похитила священный образ, заменив его точной копией. Однако в полночь того же дня зазвонили колокола, и изумленные францисканцы обнаружили за дверью церкви оригинальную скульптуру Святого Младенца, которая была поставлена ​​на своё место, а копия разлетелась на множество частей. Чудотворный образ «законным образом» покидал церковь, чтобы навестить больных, просивших об этом; для этой цели начиная с XIX века использовалась карета, предоставленная принцем Алессандро Торлониа, а позднее – машина кардинала. Известен эпизод, когда несколько военных остановили машину, перевозившую статую Богомладенца на площадь Венеции во время митинга Муссолини. Среди различных легенд, связанных с этим священным образом, есть и такая: уста Младенца становились ярко-красными, если Он намеревался даровать благодать, в противном случае они становились бледными.



Знаменитой достопримечательностью церкви Санта-Мария-ин-Арачели является и лестница, состоящая из 122 ступеней и построенная в 1348 году в результате обета, данного Богородице за то, что Она спасла город от чумы, является предметом легенд и традиций, согласно которым женщины, ищущие мужа или желающие родить ребенка, должны были подниматься по ней на коленях. То же самое должны были сделать те, кто хотел выиграть в лотерею: молясь Трём Волхвам во время восхождения, они получали числа, основанные на всём, что видели или слышали.

Каждый год 6 января скульптура Младенца Иисуса (которая во время рождественских праздников помещается в вертеп) используется для благословения города Рима в ходе впечатляющей церемонии.

Источник: Vatican News