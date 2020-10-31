Дочери Милосердия в последний день октября напомнили о любимой молитве многих святых

В последний день октября Общество Дочерей Милосердия св. Викентия де Поля поделились такой записью на своей страничке в фейсбуке:

Сегодня последний день октября. Октябрь это месяц, в котором особым образом мы были призваны молиться по Розарию.

В конце этой недели, в литургическом чтении мы услышали: «Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности» (Ефес 6,14).

Во время проповеди священник высказал интересную мысль: «Что для монахов или монахинь обозначает пояс на их одежде? В некоторых орденах носят чётки, висящие на поясе. Это можно сравнить с оружием, о котором говорит Апостол Павел в послании к Ефесянам (Ефес 6, 10-20)».

Поэтому давайте не устанем в молитве Розария, ведь розарий Девы Марии — любимая молитва многих святых, которая и в третьем тысячелетии остается самой сильной молитвой, побеждающей зло и приносящей плоды святости.