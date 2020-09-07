До конца текущего года Папа Франциск не будет совершать апостольских путешествий

«Я уверен, что Папа хотел бы возобновить свои апостольские визиты, но тут многое зависит от того, как будет развиваться пандемия. По крайней мере в этом году такие поездки невозможны», – заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью порталу zenit.org.

При этом глава дипломатии Святого Престола не исключил, что карта будущих Папских паломничеств может включить, среди прочего, Ливан. Он напомнил, что еще до начала пандемии такая поездка Святейшего Отца планировалась и была намечена на сентябрь 2020 г. «Многие просили Папу посетить Ливан. Я полагаю, что если об этом просят, то это значит, что для визита созданы подходящие условия, включая и требования безопасности. Сейчас проблемой является COVID-19. Пока эта ситуация не будет разрешена, путешествовать невозможно», – сказал кардинал.

Отвечая на вопрос о том, возобновятся ли Папские визиты в ближайшем будущем, кардинал Паролин пояснил, что для этого в первую очередь должны быть обеспечены все меры безопасности как в плане организации поездок, так и в плане проведения встреч с людьми. Однако высокий иерарх не подтвердил информацию, распространенную некоторыми СМИ, будто бы паломничества Святейшего Отца отменяются вплоть до 2022 г. «Пока что нам необходимо наблюдать, как будет развиваться пандемия. На этот год все поездки, безусловно, приостановлены. (…) Нельзя ставить под угрозу здоровье людей, притом наибольшая угроза, естественно, связана с массовыми мероприятиями», – подчеркнул он.

Напомним, что с начала своего понтификата Папа Франциск нанес 32 Апостольских визита, в ходе которых посетил 50 стран. Последним по времени был его Апостольский визит в Таиланд и Японию, который проходил с 19 по 26 ноября 2019 г.

По материалам Vatican News