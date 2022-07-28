До какой степени действенно христианское всепрощение?

Что стало с предавшим Христа Иудой и другими предателями, разбойником Вараввой после Христова воскресения? Прощаемы ли убийцы и насильники рода человеческого? До какой степени действенно христианское всепрощение? Ответ подготовлен русской службой Vatican News.

Милосердие Господа не имеет границ, Он действительно прощает всех, даже тех, кто совершает самый чудовищный, самый ужасный грех. Нет такого деяния, которое бы не могло быть прощено Господом, ведь даже одной-единственной капли крови Иисуса Христа достаточно для искупления всех преступлений человечества.

Все грехи Господь прощает – если сам человек хочет быть прощенным. Итальянец Бартоломей Лонго, который основал святилище Девы Марии в Помпеях, был прославлен в лике блаженных, а ведь в молодости он не просто увлекался сатанизмом, но и был сатанистским священнослужителем. Милосердие Бога настигло его, он раскаялся во всем и был полностью прощен и обратился.

Что касается Иуды, то прощение Бога распространяется и на него. Иисус молился об Иуде. Можно утверждать, что Иуда чувствовал зов благодати, но он был слишком горд, чтобы смириться перед Господом. Вместо того чтобы прийти к Господу, он отправился к первосвященникам, которые бросили его на произвол судьбы.

Надо заметить, что в Евангелии не утверждается, что Иуда отправился в ад. Хотя в нем присутствуют выражения, которые наводят на мысль об этом, например: «Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться» (Мк 14,21).

Господь пытался затронуть сердце Иуды всеми способами. Однако Искариот в своем поведении выказывает знаки упорства во грехе. Он остается в этом состоянии до конца жизни, прибавляя ко всему содеянному тяжкий грех: отчаяние в своем спасении. Таким образом, Иуда отверг прощение Господа.

А что мы знаем о Варавве? Евангелист Матфей сообщает, что это был хорошо известный заключенный, Лука описывает его как революционера и убийцу, Иоанн – как разбойника. Эти различные характеристики не противоречат друг другу: перед падением Иерусалима часто обычные разбойники становились повстанцами, добавляя к своим преступлениям борьбу против римской власти. Именно в такой ситуации находился Варавва: он был не только политическим противником римлян (а значит, героем борьбы за независимость для израильтян), но и бандитом.

Мы ничего не знаем о вечной участи Вараввы. Мы не можем сказать, осужден или оправдан тот или иной человек. Даже в отношении Иуды мы можем лишь строить предположения. Мы можем лишь утверждать, что Бог дарует Свое прощение всем, и каждый, кто принимает это прощение и искренне раскаивается, спасён. Мы не можем судить ни об одном человеке, какими бы чудовищными ни были его злодеяния: даже в самое последнее мгновение жизни у человека есть шанс быть полностью прощенным и войти в вечное блаженство.

В Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит: «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф 12). Поясняя понятие «греха против Святого Духа», Фома Аквинский пишет, что грехов против Святого Духа столько, сколько существует способов презирать помощь Бога, удерживающего человека от греха. Человек может удерживаться от зла посредством различных факторов. Во-первых, он отдаляется от зла, размышляя о Божьем суде: его удерживают с одной стороны надежда, с другой – страх. В этом смысле грехом против Святого Духа является неверие в возможность спасения с одной стороны или уверенность в спасении безо всяких усилий – с другой. Не верить в возможность спасения означает не верить в милосердие Бога или думать, что наши грехи больше Его милосердия. Или же это означает не обращаться к милосердию Бога из гордыни, как это случилось с Иудой: он раскаялся, но не попросил прощения у Господа. Кстати, в одном из видений святой Екатерины Сиенской Бог сказал об Иуде: «Этот грех не может быть прощен ни при жизни, ни после смерти: человек отверг, пренебрег Моим милосердием. Поэтому в Моих глазах этот грех тяжелее, чем все другие грехи, какие он мог совершить. Вот почему об отчаянии Иуды я сожалею более всего, и для Сына Моего это было тяжелее, чем само его предательство. Вот на что осуждены своим обманчивым суждением люди, которые считают, что их грех больше Моего милосердия, вот почему они наказаны вместе с демонами и с ними осуждены на вечное страдание».

(Из архива Радио Ватикана, передача от 4 мая 2017 года)