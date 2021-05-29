Папа: дипломаты, представляющие Св. Престол, должны быть открыты для нового, твердо придерживаясь традиции

27 мая Святейший Отец посетил Папскую церковную академию, в которой с 1701 года проходят подготовку будущие дипломаты, представляющие Апостольский Престол. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Встреча Папы с руководством и воспитанниками академии была охарактеризована дружеской, семейной атмосферой. У ворот учреждения Папу встретили президент Церковной академии монсеньор Джозеф Марино, секретарь Св. Престола по делам дипломатического персонала монсеньор Ян Ромео Павловский, эконом и префект по учебной работе монсеньор Габриэль Марсело Виола Касалонге.

Папа побеседовал с молодыми священниками, готовящимися к дипломатическому служению; беседа продолжалась около часа. Студенты задавали Папе вопросы на актуальные темы – о вызовах современной Церкви, миссионерстве, синодальном пути, а также о роли Папской двусторонней и многосторонней дипломатии.

Отвечая будущим церковным дипломатам, Св. Отец перечислил основные черты, присущие тем, кто исполняет эту миссию: ватиканский дипломат должен быть человеком молитвы, прислушиваться к Евангелию, быть открытым к новизне, при этом твердо укореняясь в традиции, быть готовым к диалогу и сопоставлению.

Папа Франциск разделил вечернюю трапезу с общиной академии и обратился с особым напутствием к 13 воспитанникам, которые уже скоро начнут служение в Папских представительствах.

В настоящее время в Папской церковной академии обучаются 38 священников из 25 стран.