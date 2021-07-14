Ди Ното: европейские нормы по защите детей от насилия — «насмешка над детьми»

Ди Ното: европейские нормы по защите детей от насилия — «насмешка над детьми»

Июль 14, 2021

Европейский парламент одобрил новые правила для провайдеров, в которых на первое место ставится защита персональных данных, в ущерб безопасности детей. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В период пандемии сексуальное над детьми посредством Интернета приобрело гигантские масштабы: число случаев выросло на 77 процентов. Эти данные подтверждает последний отчет Internet Watch Foundation, согласно которому было обнаружено 132730 сайтов с записями сексуального насилия над малолетними.

Серьезность ситуации отметил и , одобривший в начале этой недели новые нормы для -провайдеров, направленные на защиту детей. «За» проголосовали 537 евродепутатов, против – 133, 24 воздержались. Проблема в том, что новые правила – которые будут действовать в ближайшие три года – позволяют провайдерам заявлять о сексуальном насилии в Сети на добровольной основе, однако никого не обязывают, ставя на первое место конфиденциальность данных -пользователей.

Священник , возглавляющий известную организацию по борьбе с педофилией и детской порнографией , заявил, что одобренные Европарламентом правила являются насмешкой и оскорблением над детьми, поскольку приоритетное внимание к конфиденциальности блокирует уголовные расследования, и преступники остаются безнаказанными.

По словам Ди Ното, речь идет о «неприемлемом, слабом и мутном компромиссе», который свидетельствует о невнимании Европы к защите детей от сексуального насилия и не учитывает всей серьезности этого феномена, который назвал «глобальной язвой». Ведь на записях, опубликованных на интернет-сайтах, изображены , подвергающиеся самым отвратительным формам насилия, и часто его жертвами являются новорожденные. Почти в половине случаев записи были выложены самими авторами насилия., которые торгуют порнографическим материалом.

Ди Ното отметил, что в Италии защита детей превалирует над защитой персональных данных пользователей, поэтому провайдеры обязаны заявлять о подобных преступлениях, что ведет к эффективному сотрудничеству с полицией и выявлению преступников. Поскольку торговцы детской порнографией нередко пользуются «порнографическими офшорами», Европа должна стать примером для всего мира, — чего, к сожалению, не произошло, поскольку победили интересы провайдеров, а не детей.

Ди Ното убежден, что безопасность детей и защита от сексуального насилия должна быть поставлена выше любых частных интересов, и прежде всего это касается Европы, где число малолетних жертв сексуальных злоупотреблений составляет от 18 до 19 млн детей.

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