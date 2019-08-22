Детской Библии «Помощи Церкви в беде» – 40 лет

В этом году благотворительная организация «Помощь Церкви в беде» (ACS) отмечает 40-летие изданной Детской Библии («Бог говорит Своим детям»); на сегодняшний день напечатан 51 млн. экземпляров этой книги на 189 языках жителей пяти континентов. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В январе 1979 года – в Международный год детей – основатель фонда «Помощь Церкви в беде» отец Веренфрид Ван Страатен (1913-2003) представил первую Детскую Библию. Это произошло на III Генеральной конференции Латиноамериканского епископского совета в Пуэбле (Мексика), в которой также принимал участие святой Папа Иоанн Павел II по случаю своей первой международной апостольской поездки. Голландский иеромонах о. Ван Страатен столкнулся с одним фактом: поместные Церкви зачастую не имели средств, чтобы обеспечить детей Библиями на их родном языке, либо же не могли опубликовать её в странах, где Церковь подвергалась гонениям. Кроме того, многие бедные семьи не могли позволить себе купить книгу детям. Отсюда возникла идея Детской Библии. «Детям, – говорил о. Веренфрид, – нужно что-то вроде Kinderbibel, чтобы образ Иисуса мог жить в их сердцах».

Проект сразу же увенчался большим успехом: латиноамериканские епископы, собравшиеся в Пуэбле, заказали миллион двести тысяч экземпляров на испанском языке. Вскоре за этим последовала публикация версий на английском, португальском и французском языках, а также на различных региональных языках. Значительным подспорьем стали пожертвования многих благотворителей, что позволило бесплатно распространять Детскую Библию в бедных странах. Сегодня книга выходит на 189 языках, включая афарский, на котором говорят около миллиона шестисот человек в некоторых районах Эфиопии, Эритреи и Джибути, а также зулусский, распространённый на юге Африки. Книга используется священниками, катехизаторами и школьными учителями. Она помогает детям научиться читать, поскольку для некоторых этнических групп это единственная книга на родном языке. Проект «Бог говорит Своим детям» внёс фундаментальный вклад в распространение грамотности в странах Африки.

Детская Библия разделена на 99 коротких глав, написанных на понятном для детей языке и содержащих основные тексты Ветхого и Нового Заветов. В текущей версии текст был отредактирован немецким богословом Элеонорой Бек, а иллюстрации нарисовала испанская монахиня Мирен-Сорне Гомес.