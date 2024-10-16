Детский омбудсмен Мария Львова-Белова встретилась с посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи (+ ФОТО)

15 октября в Москве состоялась рабочая встреча Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с Председателем католической конференции епископов Италии, Спецпредставителем Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи. Это их вторая встреча с момента начала миссии кардинала в июне 2023 года.

Нынешняя встреча с посланником Папы Франциска состоялась в офисе Детского омбудсмена. Об этом Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале.

По её словам, сотрудничество с кардиналом Маттео Дзуппи и Апостольской Нунциатурой в РФ продолжается уже более года.

«Беседа получилась теплой и конструктивной, — написала Львова-Белова. — Обсудили итоги и дальнейшее взаимодействие в интересах семей и детей, в том числе по воссоединению семей из России и Украины».

Работа над этим ведется при участии МИД России, уточнила Львова-Белова. Достигнута договоренность о продолжении совместных усилий.