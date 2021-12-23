Детский фонд ООН призывает больше не закрывать школы

В связи с распространением нового варианта коронавируса «омикрон» Детский фонд ООН просит международное сообщество не принимать непропорциональных мер в отношении школ.

В атмосфере неопределенности с COVID-19 многие правительства снова обсуждают гипотезу о закрытии школ. «Нет никаких сомнений в том, что еще одна волна массового закрытия школ будет катастрофой для детей», — заявил Детский фонд.

Свое мнение руководители этого агентства ООН подкрепляют данными о последствиях закрытия школ на национальном уровне: ограниченные ресурсы для самих детей, для родителей и учителей и недостаточный доступ к дистанционному обучению «растоптали десятилетия прогресса в образовании и сделали детство неузнаваемым».

Из-за нехватки образования нынешнее поколение школьников может потерять в будущем в совокупности 17 триллионов долларов потенциального заработка. Поэтому закрытие школ на национальном уровне должно быть самой последней мерой: напротив, после любых ограничений именно школы должны первыми возобновить свою деятельность.

«2022 год не должен стать еще одним годом прерванной учебы, — говорится в заявлении Детского фонда. – Это должен быть год, на протяжении которого образование, а также высшие интересы детей будут поставлены на первое место».



Источник: Vatican News